Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 hoàn thành diễn tập chiến thuật bắn đạn thật

Nội dung diễn tập với đề mục “Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi; Đại đội bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi”, gồm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân và trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động của đơn vị; trình độ tham mưu tác chiến, tổ chức chỉ huy, vận dụng kỹ thuật, chiến thuật và sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ. Đây là dịp để kiểm tra chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và công tác bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.

Trong quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động xử trí các tình huống, vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật, bám sát địa hình và yêu cầu nhiệm vụ. Các lực lượng tham gia thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hành động thống nhất, bảo đảm đúng trình tự, nội dung đề ra.

Qua diễn tập, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, được rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy; nâng cao khả năng xử trí tình huống, điều hành và tổ chức hiệp đồng trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kết thúc diễn tập, Tiểu đoàn 1 hoàn thành toàn bộ nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Kết quả diễn tập là cơ sở để đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập:

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 diễn tập giai đoạn 1: Hành trú quân chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 diễn tập giai đoạn 2: Làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu.

Diễn tập giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu.

Lãnh đạo Trung đoàn 82 chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 hoàn thành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật.