Khoảng cách giữa cam kết và khả năng được bảo vệ trên thực tế vẫn là thách thức lớn, khi nhiều nạn nhân không thể hoặc không dám tìm kiếm sự giúp đỡ, còn những kẻ gây bạo lực chưa bị xử lý nghiêm minh.

Với chủ đề “Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Bảo đảm công lý, bảo vệ nạn nhân, chấm dứt tình trạng không bị trừng phạt”, nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) năm nay, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực. Thông điệp nhấn mạnh yêu cầu không chỉ hoàn thiện chính sách mà còn phải bảo đảm các biện pháp bảo vệ được thực thi hiệu quả, giúp nạn nhân tiếp cận công lý và nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Ảnh: iwda.org.au

Bạo lực dai dẳng

Theo số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2025, gần 30% phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu, tương đương khoảng 840 triệu người, từng trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục. Đáng chú ý, tỷ lệ bạo lực do bạn tình gây ra chỉ giảm trung bình 0,2% mỗi năm trong hai thập niên qua, cho thấy thế giới còn cách rất xa mục tiêu xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vào năm 2030.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề còn thể hiện qua những vụ sát hại phụ nữ. Báo cáo của Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cho biết, năm 2024 có khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bạn đời hoặc thành viên gia đình sát hại, tương đương 137 người/ngày, hay gần 10 phút lại có một nạn nhân. Con số này chiếm khoảng 60% trong tổng số 83.000 phụ nữ và trẻ em gái bị cố ý sát hại trên toàn cầu.

Đằng sau những con số là thực tế nhiều phụ nữ phải chịu bạo lực ngay trong gia đình hoặc các mối quan hệ thân thiết. Theo tuyên bố chung của các cơ quan LHQ công bố tháng 11/2026, chỉ khoảng 25% số nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ và chưa đến 1/10 người trình báo với cảnh sát. Nỗi sợ bị trả thù, lo ngại phải xa con, sự phụ thuộc kinh tế, định kiến xã hội và thiếu niềm tin vào khả năng được bảo vệ khiến nhiều người lựa chọn im lặng. Vì vậy, việc nạn nhân không trình báo không có nghĩa là bạo lực không xảy ra, mà phản ánh những rào cản khiến họ không thể hoặc không dám tiếp cận các cơ chế hỗ trợ.

Bên cạnh bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần và kinh tế, bạo lực trên mạng cũng ngày càng phổ biến. Việc phát tán hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận, tạo nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), theo dõi và quấy rối trực tuyến có thể gây tổn thương lâu dài, đe dọa an toàn và danh dự của nạn nhân. Thực tế này đòi hỏi các cơ chế bảo vệ phải theo kịp những hình thức bạo lực mới.

Cần cơ chế bảo vệ thực chất

Kinh nghiệm từ Sáng kiến Spotlight của LHQ và Liên minh châu Âu cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận tổng thể, kết hợp cải cách pháp luật, nâng cao năng lực tư pháp, hỗ trợ cộng đồng và thay đổi các chuẩn mực xã hội dung túng cho bạo lực. Theo báo cáo tác động của sáng kiến, tỷ lệ kết án các vụ án bạo lực trên cơ sở giới tăng gấp đôi tại 13 quốc gia; hơn 540 đạo luật, chính sách được ban hành hoặc củng cố và gần 3 triệu phụ nữ, trẻ em gái được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

Tây Ban Nha là một trong những hình mẫu về ứng dụng công nghệ và phối hợp liên ngành. Hệ thống VioGén kết nối thông tin giữa các cơ quan, hỗ trợ cảnh sát đánh giá nguy cơ tái diễn bạo lực và điều chỉnh biện pháp bảo vệ. Trong khi đó, Australia trao quyền cho Ủy viên An toàn trực tuyến (eSafety Commissioner) yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh thân mật bị phát tán không có sự đồng thuận trong vòng 24 giờ. Những mô hình này cho thấy công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng và khả năng can thiệp kịp thời.

Tại Việt Nam, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới đã có những bước tiến về thể chế. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, bổ sung các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. Tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, ngày 8/9/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117 chính thức được kích hoạt, hoạt động 24/7 trên toàn quốc, tiếp nhận tin báo, tư vấn ban đầu và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả của tổng đài không chỉ nằm ở khả năng tiếp nhận thông tin liên tục, mà còn phụ thuộc vào việc tin báo được xử lý kịp thời và nạn nhân có thực sự được bảo vệ hay không.

Thực trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em trên thế giới cho thấy vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa việc ban hành chính sách và khả năng tiếp cận các cơ chế bảo vệ của nạn nhân. Vì vậy, bên cạnh duy trì, mở rộng các mô hình hỗ trợ, cần chú trọng phát hiện sớm các vụ việc từ cơ sở, bảo đảm thông tin về quyền và dịch vụ trợ giúp đến được với phụ nữ, nhất là những người ở khu vực khó khăn hoặc phụ thuộc về kinh tế.

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi nhiều hơn những cam kết và chính sách. Điều quan trọng là nạn nhân có thể lên tiếng, được bảo vệ kịp thời và tiếp cận công lý, còn mọi hành vi bạo lực phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh.