TIÊU ĐIỂM: Toàn cảnh hai ngày xét xử ông Lê Thanh Thản, hơn 531 tỷ đồng và bài toán cho 519 căn hộ
Sau hai ngày xét xử, ông Lê Thanh Thản thừa nhận trách nhiệm chính trong sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, xin lỗi người mua nhà và đề xuất phương án khắc phục. Viện kiểm sát xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, đề nghị bị cáo mức án 30-36 tháng tù treo. Trong khi đó, phương án bồi thường và số phận hàng trăm căn hộ vẫn là vấn đề được quan tâm.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tieu-diem-toan-canh-hai-ngay-xet-xu-ong-le-thanh-than-hon-531-ty-dong-va-bai-toan-cho-519-can-ho-post1896170.tpo