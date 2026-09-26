Tiêu điểm kinh tế tuần: Bài toán nguồn nhân lực cho ngành chế tạo khuôn mẫu

AI đang bước qua vai trò của một công cụ tìm kiếm để tham gia trực tiếp vào quá trình lên kế hoạch, lựa chọn và thực hiện chuyến đi. Khi đó, cuộc cạnh tranh của ngành du lịch có thể chuyển từ việc chinh phục du khách sang việc trở thành lựa chọn đủ tin cậy đối với chính các tác nhân AI.