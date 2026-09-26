Tiêu điểm kinh tế tuần: Bài toán nguồn nhân lực cho ngành chế tạo khuôn mẫu
Chế tạo khuôn mẫu là một mắt xích quan trọng của công nghiệp hỗ trợ, nhưng cũng là lĩnh vực đang thiếu nhân lực chất lượng cao. Khi yêu cầu về công nghệ và độ chính xác ngày càng cao, kết nối nhà trường với doanh nghiệp đang trở thành một trong những giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành. Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10-FBC ASEAN 2026 mới đây cho thấy thành công của mô hình liên kết đào tạo gắn với thực tiễn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tieu-diem-kinh-te-tuan-bai-toan-nguon-nhan-luc-cho-nganh-che-tao-khuon-mau/7286.html