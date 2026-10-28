Tiêu chuẩn xanh siết chặt: Bài toán bắt đầu từ năng lượng
Giá năng lượng biến động, yêu cầu giảm phát thải ngày càng khắt khe đang đặt doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép kép: kiểm soát chi phí sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm hóa đơn điện, mà trở thành một yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tieu-chuan-xanh-siet-chat-bai-toan-bat-dau-tu-nang-luong-post1889457.tpo