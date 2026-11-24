Nhà mạng muốn 6G tiết kiệm chi phí

Theo nhận định của Omdia, mỗi thế hệ mạng di động đều bắt đầu bằng những cân nhắc về việc giữ lại công nghệ nào, loại bỏ thành phần nào và cải tiến ở đâu. Với 4G và 5G, giới kỹ sư có nhiều dư địa để thiết kế lại hệ thống từ đầu, theo đuổi những ý tưởng mới với ít ràng buộc hơn, trong khi nhà mạng chưa phải đặt nặng chi phí, khả năng ứng dụng hay hiệu quả kinh doanh.

Tiến trình phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng di động 6G (Rel-21) của Qualcomm. Ảnh: 3GPP.

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn 6G có sự khác biệt rõ rệt khi các bên không còn tập trung vào những điều chỉnh giao thức ở tầng thấp như cách 5G chuyển cơ chế báo hiệu viễn thông truyền thống sang giao diện dựa trên công nghệ web, mà đang tranh luận quyết liệt về việc tiếp tục phát triển từ mạng hiện có hay thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Theo phân tích của Omdia, lựa chọn kiến trúc mạng lõi 6G sẽ quyết định bên nào nắm quyền kiểm soát các chức năng thông minh và thực thi dịch vụ trên toàn hệ thống, từ mạng lõi đến tận thiết bị đầu cuối.

Theo hãng nghiên cứu Omdia, chi phí đầu tư còn lớn khiến các nhà mạng thận trọng hơn trong quá trình chuẩn bị cho 6G, bởi nhiều đơn vị vẫn chưa thu hồi được vốn đã bỏ ra để xây dựng mạng 5G độc lập (5G SA), trong khi doanh thu từ các dịch vụ thương mại chưa đáp ứng kỳ vọng. Trước kỳ họp toàn thể của 3GPP tại Madrid vào tháng 9, 17 nhà mạng lớn đã cùng công bố văn bản quan điểm về tiêu chuẩn 6G, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lộ trình nâng cấp khả thi, bảo vệ hạ tầng đã đầu tư và kiểm soát chi phí chuyển đổi, thay vì tháo bỏ mạng lõi hiện tại để xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới. Nhóm này đề xuất năm nguyên tắc gồm khả năng chuyển đổi, tương thích giữa các nhà cung cấp, linh hoạt trong triển khai, hiệu quả năng lượng và hỗ trợ các dịch vụ tương lai, qua đó hướng tới một kiến trúc chung nhằm hạn chế nguy cơ tiêu chuẩn 6G phát triển theo những hướng khác nhau.

Kiến trúc lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng trở thành trọng tâm lớn trong 3GPP Release 21, phiên bản mở đường cho tiêu chuẩn 6G, với hai hướng phát triển chính gồm đưa AI vào mạng 6G để tăng khả năng xử lý thông minh và ra quyết định của mạng lõi, đồng thời phát triển mạng 6G để hỗ trợ các tác tử AI tự tìm kiếm, công bố năng lực, kết nối với nhau và tương tác với các hệ thống bên ngoài. Sau giai đoạn tiếp nhận đề xuất ban đầu, nhóm công tác SA2 tổ chức cuộc họp tại Praha (Cộng hòa Séc) nhằm tìm kiếm những nguyên tắc kiến trúc chung, hợp nhất các thiết kế trùng lặp và rút ngắn quá trình lựa chọn phương án, trong đó hai vấn đề trọng tâm cần giải quyết là cách tích hợp chức năng AI vào mạng 6G và tương lai của hệ thống báo hiệu giữa điện thoại với mạng di động (NAS).

NAS (hệ thống báo hiệu giữa thiết bị di động và mạng lõi) là thành phần đảm nhận xác thực thuê bao, mã hóa thông tin, quản lý kết nối di động và thiết lập phiên liên lạc. Từ thế hệ mạng di động 2G (GSM), ngành viễn thông đã sử dụng hệ thống này như một thành phần nền tảng, gắn chặt với chip xử lý tín hiệu di động trong thiết bị và cơ chế bảo mật của thẻ SIM. Vì vậy, nếu muốn thiết kế lại NAS cho 6G, các nhà phát triển phải thay đổi cả bộ phận xử lý tín hiệu di động, quy trình bảo mật của mạng lõi và phương thức bảo đảm thiết bị cũ vẫn tương thích với hệ thống mới. Tại cuộc họp lần thứ 176 của Nhóm công tác kiến trúc và dịch vụ hệ thống (SA2) thuộc 3GPP ở Praha (Cộng hòa Séc) vào tháng 8/2026, các bên đã tập hợp nhiều đề xuất kiến trúc 6G thành ba phương án riêng biệt.

Ba mô hình kiến trúc 6G gây chia rẽ

Theo tổng hợp của Omdia, ba phương án kiến trúc mạng lõi 6G phản ánh những quan điểm khác nhau về mức độ tích hợp AI và cách tổ chức hệ thống báo hiệu giữa thiết bị với mạng. Khác biệt lớn nhất nằm ở việc AI hoạt động như một miền riêng, đảm nhiệm chức năng trong các thành phần mạng chuyên trách hay tham gia trực tiếp vào quá trình điều khiển và vận hành mạng.

Hướng thứ nhất tách riêng một miền AI trong mạng lõi 6G để xử lý ý định của người dùng, trong khi miền chuyển mạch gói vẫn vận hành theo quy trình chuẩn hóa của 3GPP. Chức năng quản lý truy nhập và di động (AMF) đảm nhiệm định tuyến, chuyển tiếp báo hiệu giữa thiết bị và mạng, còn miền AI xử lý yêu cầu thông qua giao diện dựa trên dịch vụ (SBI). Nokia, cùng T-Mobile USA, Verizon và NVIDIA, Deutsche Telekom, Apple, Qualcomm, Ericsson và NEC ủng hộ phương án này. Theo Omdia, thách thức lớn nằm ở việc tích hợp phần mềm phía khách hàng của miền AI vào thiết bị người dùng (UE), bởi cách tổ chức này có thể làm tăng độ phức tạp khi phối hợp giữa thiết bị và mạng.

Hướng thứ hai giao các chức năng AI cho những chức năng mạng (NF) chuyên trách trong 6G, đồng thời duy trì quy trình kết nối thiết yếu theo tiêu chuẩn 3GPP. Phương án này cho phép tổ chức chức năng định tuyến báo hiệu NAS độc lập hoặc tích hợp với AMF, tạo thêm lựa chọn khi triển khai mạng. NTT DOCOMO, Samsung, LG Electronics, NEC, IIT Bombay, Vodafone, Apple và một bộ phận của China Telecom ủng hộ cách tiếp cận này. Omdia đánh giá đây là phương án dung hòa giữa việc duy trì cấu trúc mạng hiện có và mở rộng khả năng xử lý AI, dù việc bổ sung các chức năng chuyên trách có thể làm tăng chi phí xử lý và nguồn lực cần thiết để mạng đạt mức tự chủ cao hơn.

Hướng thứ ba đưa AI và các tác tử AI tham gia sâu vào quy trình vận hành mạng, cho phép chúng tự gọi công cụ, tiếp nhận yêu cầu và điều phối năng lực mạng theo từng tình huống. Phương án này sử dụng chức năng định tuyến báo hiệu (SRF) độc lập với AMF, đồng thời kết hợp mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng người dùng để thực thi công cụ và dịch vụ. Huawei, HiSilicon, China Mobile, ZTE, vivo, CATT, ETRI, Đại học Nữ Ewha và một bộ phận của OPPO ủng hộ hướng đi này. Theo Omdia, đây là phương án đòi hỏi thay đổi sâu nhất đối với quy trình vận hành mạng, bởi AI có thể trực tiếp tham gia điều phối các chức năng thay vì chỉ hỗ trợ những thành phần được thiết kế sẵn.

Omdia lưu ý Apple xuất hiện trong cả hai nhóm ủng hộ phương án thứ nhất và thứ hai do tài liệu đóng góp chưa xác định rõ cách hãng muốn triển khai AI. Sự khác biệt giữa ba phương án vì vậy không chỉ nằm ở vị trí tích hợp chức năng AI, mà còn liên quan đến quyền kiểm soát, cách phân bổ nhiệm vụ và mức độ tự chủ mà mạng 6G trao cho các hệ thống AI. Đây cũng là những lựa chọn có thể ảnh hưởng lâu dài đến thiết kế mạng lõi, thiết bị đầu cuối và khả năng tương thích giữa các nhà cung cấp.

Phương Tây muốn tách riêng AI trong 6G

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống 6G của 3GPP (FS_6G_ARC), đặt nền tảng cho việc xây dựng tiêu chuẩn 6G, đã hoàn thành 65% khối lượng công việc, nhưng các bên vẫn chưa thống nhất nhiều vấn đề then chốt như vai trò của tác tử AI, cách định tuyến báo hiệu giữa thiết bị và mạng (NAS), phạm vi dịch vụ nhà mạng ngoài kết nối và phương án hợp nhất các thiết kế mạng lõi 6G. Tại kỳ họp toàn thể ở Madrid, các bên yêu cầu đẩy nhanh quá trình lựa chọn kiến trúc và chậm nhất phải chốt phương án tại cuộc họp lần thứ 178 của nhóm công tác SA2 vào tháng 11/2026, trước khi trình báo cáo cuối cùng tại kỳ họp lần thứ 114 của nhóm TSG SA.

Trong ba phương án, cách tách riêng phân hệ AI nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ nhóm nhà mạng và nhà cung cấp thiết bị tại Mỹ và châu Âu, gồm T-Mobile USA, Verizon, Deutsche Telekom, Nokia, Ericsson, NEC, NVIDIA và một phần Apple. Cách tiếp cận này duy trì kiến trúc mạng lõi 6G dựa trên giao diện dịch vụ (SBA) đã được sử dụng trong 5G, giúp nhà mạng tận dụng hạ tầng hiện có và bảo vệ khoản đầu tư trước đó, đồng thời cho phép các chức năng xử lý yêu cầu bằng AI phát triển dần bên cạnh những dịch vụ mạng đang vận hành.

Sơ đồ mạng lõi 6G hướng miền AI tách biệt trong tiêu chuẩn 6G do Omdia minh họa. Nguồn: Omdia

Theo mô hình Omdia minh họa, thiết bị 6G mang theo một tác tử AI và một phần mềm khách miền AI, hai thành phần có thể là một, kết nối qua mạng truy nhập vô tuyến 6G tới mạng lõi 6G. Bên trong mạng lõi, miền chuyển mạch gói gồm AMF, PCF, SMF, UDM, UPF cùng các chức năng mạng khác đảm nhận kết nối thiết yếu, còn miền AI với điểm vào AI và bộ xử lý ý định AI đảm nhận việc hoàn thành ý định, hai miền gọi nhau qua giao diện lập trình SBI, trong khi ứng dụng bên thứ ba và tác tử bên ngoài kết nối thẳng tới bộ xử lý ý định.

Các nhóm xây dựng tiêu chuẩn 6G đang xem xét phương án dung hòa giữa hướng thứ nhất và thứ hai, theo đó nhà mạng vẫn duy trì phân hệ AI riêng nhưng bổ sung cơ chế định tuyến linh hoạt để giảm nguy cơ quá tải tại chức năng quản lý truy nhập và di động (AMF). Theo cách thiết kế này, chức năng định tuyến báo hiệu giữa thiết bị và mạng (NAS) có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào các chức năng mạng lõi như AMF, tùy theo nhu cầu triển khai của nhà mạng.

Hướng thứ ba đưa ra một mạng lưới tác tử tự hành táo bạo, nhìn xa hơn, trong đó báo hiệu cố định nhường chỗ cho điều phối ý định linh động và vận hành AI tích hợp sâu. Phương án chủ yếu gắn với các nhà cung cấp và nhà mạng Trung Quốc, làm lại phần lớn mạng lõi 6G thay vì gắn thêm AI vào hệ thống cũ, nhưng lệch khỏi các nguyên tắc định hướng của tiêu chuẩn 6G về thiết kế gọn nhẹ, đơn giản và chuyển đổi tiến hóa từ 5G SA.

Ngay cả khi kỳ họp thống nhất lựa chọn phương án thứ nhất, những thay đổi về kiến trúc vẫn tác động trực tiếp đến thiết bị đầu cuối, đặc biệt là phần mềm phía thiết bị kết nối với phân hệ AI trên điện thoại. Trước đây, điện thoại sử dụng hệ thống báo hiệu NAS để trao đổi với mạng về việc truy nhập vô tuyến và thiết lập phiên kết nối, còn các ứng dụng tự xử lý những yêu cầu riêng. Tuy nhiên, khi tiêu chuẩn 6G đưa cơ chế xử lý theo ý định bằng AI vào cả mạng lõi lẫn thiết bị đầu cuối, các nhà phát triển sẽ phải thiết kế lại cách điện thoại giao tiếp với mạng và tổ chức các chức năng bên trong thiết bị.

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Hướng thứ nhất đề xuất chuẩn hóa giao diện kết nối giữa phần mềm AI trên thiết bị và mạng lõi 6G thông qua hai thành phần. Phần mềm ở tầng ứng dụng có nhiệm vụ nhận biết yêu cầu của người dùng hoặc tác tử AI, sau đó chuyển yêu cầu cho phần mềm kết nối với phân hệ AI của mạng theo tiêu chuẩn 3GPP để chuyển thành các tín hiệu điều khiển được bảo mật. Vị trí cài đặt phần mềm này sẽ quyết định cách các nhà sản xuất thiết bị triển khai công nghệ. Nếu tích hợp trực tiếp vào phần mềm điều khiển modem, thiết bị sẽ phối hợp chặt chẽ nhất với mạng theo tiêu chuẩn 3GPP, nhưng tiến độ triển khai phải phụ thuộc vào chu kỳ phát triển chip của Qualcomm, MediaTek và Samsung. Nếu đặt phần mềm ở tầng hệ điều hành Android hoặc iOS, nhà sản xuất có thể cập nhật nhanh hơn mà không phải chờ thay chip, song cần xây dựng giao diện lập trình mới để chuyển yêu cầu từ ứng dụng xuống bộ phận xử lý tín hiệu di động. Cách triển khai dưới dạng ứng dụng riêng có thể rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng khó tích hợp sâu với phần cứng và bảo đảm khả năng xử lý ổn định ở tầng thấp.

Rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng nhà mạng nắm quyền kiểm soát quá sâu đối với hệ sinh thái AI. Nếu tiêu chuẩn 6G ưu tiên mô hình do nhà mạng kiểm soát, các tác tử AI trên thiết bị, những tập đoàn cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và các nền tảng ứng dụng trực tuyến (OTT) có thể bị hạn chế khả năng truy cập trực tiếp vào tài nguyên mạng. Chẳng hạn, khi một tác tử AI của nền tảng OTT điều hành phiên chơi game trên đám mây hoặc xử lý công việc của doanh nghiệp, hệ thống có thể phải chuyển yêu cầu qua một chức năng trung gian do nhà mạng cung cấp mới điều chỉnh được các thông số mạng. Cách thiết kế này có thể làm tăng sự phụ thuộc của các nhà phát triển ứng dụng vào nhà mạng, đồng thời hạn chế khả năng kết nối trực tiếp giữa các hệ sinh thái AI. Vì vậy, việc phân định quyền kiểm soát của nhà mạng và quyền chủ động của các nhà phát triển thiết bị, nền tảng và ứng dụng đang trở thành vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn 6G.

Ở các thế hệ mạng trước, 3GPP từng giải quyết bất đồng bằng cách cho phép nhà cung cấp tự triển khai một số tính năng gây tranh cãi dưới dạng tùy chọn riêng, không đưa vào bộ tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, với 6G, khác biệt giữa các phương án kiến trúc đã đi quá xa, khiến cách xử lý này khó có thể tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hướng thứ ba đề xuất thiết kế lại mạng lõi từ đầu, tích hợp sẵn khả năng định tuyến tác tử AI và các chức năng báo hiệu độc lập, trong khi hai hướng còn lại chủ trương phát triển dựa trên kiến trúc mạng hiện có. Khác biệt quá lớn giữa hai cách tiếp cận có thể đẩy tiêu chuẩn 6G toàn cầu vào nguy cơ chia rẽ, buộc các nhà mạng phải vận hành hai kiến trúc mạng lõi khác nhau. Một bên là giải pháp thiết kế lại toàn bộ hệ thống do một nhà cung cấp duy nhất triển khai tại thị trường nội địa Trung Quốc, bên kia là kiến trúc kế thừa 5G, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp và hướng tới phần còn lại của thế giới.

Dùng chung 5G và 6G

Trong khi các bên tập trung tranh luận về kiến trúc mạng lõi, 3GPP vẫn thúc đẩy những giải pháp kết nối giữa 5G và 6G. Để phối hợp hoạt động giữa các nhóm công tác, tổ chức này đã thông qua phương án đơn giản hóa cơ chế đăng ký đồng thời vào mạng 5G và 6G. Theo đó, việc kết nối hai mạng không được làm thay đổi mạng truy nhập vô tuyến (RAN), tránh phát sinh thêm quy trình phức tạp hoặc phải chia tách lưu lượng trên giao diện vô tuyến.

Theo cơ chế đăng ký kép, thiết bị duy trì hai kết nối độc lập, đăng ký vào mạng lõi 5G qua NR và mạng lõi 6G qua 6GR. Hai kết nối không gộp hoặc chia sẻ lưu lượng tại mạng lõi. Nhờ đó, người dùng có thể gọi điện qua mạng 5G bằng công nghệ VoNR, đồng thời truyền dữ liệu tốc độ cao trên mạng 6G. Mỗi kết nối tự quản lý trạng thái điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC) và trạng thái di động riêng. Cơ chế kết nối kép giúp nhà mạng giảm bớt những thay đổi cần thiết khi triển khai 6G, qua đó rút ngắn thời gian đưa dịch vụ và thiết bị ra thị trường. Tuy nhiên, modem phải xử lý đồng thời hai giao thức kết nối, làm tăng độ phức tạp và có thể tiêu hao pin nhiều hơn. Khả năng kết hợp sâu giữa hai mạng vì thế có thể phải chờ các phiên bản tiếp theo của tiêu chuẩn 6G.

Trong quá khứ, 3GPP duy trì được sự cân bằng giữa yêu cầu kỹ thuật và khả năng triển khai thương mại, qua đó xây dựng các tiêu chuẩn mạng di động được nhiều bên chấp nhận. Hiện nay, phương án kết hợp hướng thứ nhất và hướng thứ hai đang được xem là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên, thời gian để các bên thống nhất không còn nhiều. Sau cuộc họp tại Madrid, 3GPP phải hoàn tất lựa chọn kiến trúc mạng lõi 6G trước tháng 11/2026, đồng thời tìm được tiếng nói chung giữa các nhà cung cấp đang theo đuổi những hướng thiết kế khác nhau. Kết quả cuộc họp SA2 lần thứ 178 sẽ có ý nghĩa quyết định đối với nỗ lực duy trì một tiêu chuẩn 6G toàn cầu.