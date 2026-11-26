Truyền thông Trung Quốc đưa tin về những đồn đoán xoay quanh dự án điện ảnh mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đáng chú ý, hai ngôi sao đình đám Tiêu Chiến và Dương Mịch bất ngờ được nhắc tên trong danh sách diễn viên có khả năng tham gia, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Theo Sina, dự án được đồn đoán mang tên Thủ Mật Giả, trước đó từng xuất hiện với tên gọi Cục Bảo Mật. Tác phẩm được giới thiệu qua các nguồn tin chưa chính thức là bộ phim hài pha yếu tố bí ẩn, lấy bối cảnh thời Dân Quốc và dự kiến khởi quay cuối năm 2026.

Tiêu Chiến và Dương Mịch bất ngờ được nhắc tên trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Đáng chú ý, một số nguồn tin còn cho rằng phim đang hướng đến lịch phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Nếu thông tin trở thành sự thật, đây sẽ là dự án đáng chú ý bởi sự kết hợp giữa một đạo diễn hàng đầu điện ảnh Trung Quốc và hai gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là danh sách diễn viên liên tục thay đổi. Trong một phiên bản được lan truyền vào tháng 8, dàn diễn viên được nhắc đến gồm Nghê Ni, Tưởng Kỳ Minh và Khương Bội Dao, trong khi Dương Mịch xuất hiện ở nhóm nghệ sĩ có khả năng tham gia.

Đến tháng 11, danh sách lại xuất hiện Tiêu Chiến, Dương Mịch, Dư Ngai Lỗi và Trương Bác. Sự khác biệt giữa hai phiên bản khiến tính xác thực của thông tin trở thành đề tài tranh luận.

Thông tin Tiêu Chiến và Dương Mịch hợp tác dưới bàn tay Trương Nghệ Mưu hiện vẫn chưa được các bên xác nhận.

Đáng nói, đến ngày 25/11, phía đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đoàn phim và ê kíp quản lý của Tiêu Chiến lẫn Dương Mịch đều chưa chính thức xác nhận màn hợp tác này. Vì vậy, những thông tin về vai diễn, thứ tự xuất hiện hay lịch khởi quay hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Trong khi đó, Dương Mịch đã có cơ hội hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong bộ phim Kinh Trập Vô Thanh, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là tác phẩm khai thác đề tài an ninh quốc gia đương đại, quy tụ dàn diễn viên gồm Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Lôi Giai Âm, Trương Dịch và Lưu Thi Thi.

Dương Mịch từng thử sức với vai diễn mang màu sắc phản diện trong tác phẩm điện ảnh của Trương Nghệ Mưu.

Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai Bạch Phàm, một nhân vật gián điệp có vẻ ngoài bình thường nhưng che giấu những toan tính nguy hiểm. Vai diễn mang màu sắc phản diện, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện tâm lý phức tạp và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Việc xuất hiện trong tác phẩm của Trương Nghệ Mưu từng là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp Dương Mịch. Sau nhiều năm nổi tiếng nhờ các bộ phim truyền hình, nữ diễn viên tiếp tục tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân ở lĩnh vực điện ảnh bằng những nhân vật có chiều sâu.

Ở phía Tiêu Chiến, nam diễn viên được biết đến rộng rãi qua Trần Tình Lệnh, sau đó tiếp tục ghi dấu với những dự án như Ngọc Cốt Dao và Tàng Hải Truyện. Sức hút cùng khả năng thu hút sự chú ý của công chúng khiến mọi thông tin liên quan đến những dự án điện ảnh mới của Tiêu Chiến đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng.

Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Tiêu Chiến luôn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi có thông tin về dự án phim mới.

Nếu Tiêu Chiến và Dương Mịch thực sự xuất hiện trong cùng một tác phẩm, màn kết hợp này được kỳ vọng tạo nên sức hút lớn tại phòng vé. Đặc biệt, việc cả hai đứng trong một dự án do Trương Nghệ Mưu cầm trịch sẽ mở ra cơ hội thể hiện những màu sắc diễn xuất khác biệt.

Dẫu vậy, Thủ Mật Giả hiện vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức. Việc Dương Mịch từng hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong Kinh Trập Vô Thanh cũng không đồng nghĩa cô đã xác nhận tham gia dự án mới cùng Tiêu Chiến.

Khán giả đang chờ đợi câu trả lời chính thức về khả năng Tiêu Chiến và Dương Mịch xuất hiện trong cùng một dự án điện ảnh.

Giữa làn sóng đồn đoán, người hâm mộ đang chờ đợi thông báo từ những người trong cuộc. Liệu Tiêu Chiến và Dương Mịch có thực sự tạo nên màn kết hợp đáng mong chờ dưới bàn tay Trương Nghệ Mưu hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.