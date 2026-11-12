Tiêu chí xác định trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành Tiêu chí xác định trí thức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã ký Quyết định số 3004/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Tiêu chí cụ thể xác định trí thức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiêu chí ngành áp dụng để xác định trí thức có hoạt động, sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ thuộc các lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc áp dụng không phụ thuộc vào cơ quan, tổ chức nơi cá nhân công tác hoặc hình thức hành nghề.

Theo Quyết định, Tiêu chí cụ thể xác định trí thức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xây dựng trên cơ sở Tiêu chí khung phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức ban hành kèm theo Quyết định số 3935/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của ngành.

Hệ thống tiêu chí xác định trí thức

Hệ thống tiêu chí gồm ba phần: điều kiện nền tảng; tiêu chí cốt lõi và nhóm tiêu chí khung riêng.

Cụ thể, về điều kiện nền tảng, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện: Đối tượng; Hoạt động lao động trí óc; Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; Ý thức đóng góp đối với đất nước.

Về tiêu chí cốt lõi, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chí, gồm: Nền tảng tri thức và năng lực chuyên môn; Tư duy độc lập, phản biện và sáng tạo; Sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ; Giá trị của sản phẩm hoặc đóng góp trí tuệ.

Tiêu chí xác định trí thức các nhóm thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện nền tảng và bốn tiêu chí cốt lõi, cá nhân được xác định thuộc nhóm tương ứng khi đáp ứng ít nhất một tiêu chí khung riêng của nhóm đó.

Theo đó, đối với nhóm trí thức viên chức, tiêu chí khung riêng bao gồm: Nghiên cứu, sáng tạo và phát triển tri thức; Năng lực chuyên sâu và làm chủ công cụ chuyên môn; Công bố, truyền bá, đào tạo và phát triển đội ngũ; Ứng dụng, chuyển giao và đóng góp xã hội; Dẫn dắt chuyên môn, hợp tác và kết nối tri thức.

Đối với nhóm trí thức công chức, Tiêu chí khung riêng tập trung vào việc: Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; Phân tích, dự báo và tổng kết thực tiễn; Tư vấn, phản biện, thẩm định và đánh giá; Đổi mới quản lý và ứng dụng tri thức; Nghiên cứu, truyền bá, đào tạo và kết nối tri thức.

Đối với nhóm trí thức trong lực lượng vũ trang, Tiêu chí khung riêng gồm: Nghiên cứu, tham mưu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc; Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ; Phát triển, kết nối và phát huy tri thức phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đối với nhóm trí thức trong doanh nghiệp và khu vực tư nhân, tiêu chí khung riêng gồm: Sáng tạo và phát triển mô hình, sản phẩm, dịch vụ; Làm chủ công nghệ, kỹ thuật và quy trình; Ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa tri thức; Đào tạo, phát triển nhân lực và truyền bá tri thức; Liên kết hệ sinh thái và hợp tác trong nước, quốc tế.

Đối với nhóm trí thức trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp, bao gồm trí thức cao tuổi, Tiêu chí khung riêng gồm: Phổ biến, trao truyền và phát huy tri thức; Tư vấn, phản biện và đóng góp chính sách; Định hướng và dẫn dắt chuyên môn; Đào tạo và phát triển cộng đồng tri thức; Kết nối nguồn lực và phục vụ cộng đồng.

Đối với nhóm trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiêu chí khung riêng gồm: Thành tựu và sự ghi nhận về chuyên môn; Truyền bá và chuyển giao tri thức, công nghệ, giá trị văn hóa; Hợp tác nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng; Đào tạo và phát triển đội ngũ; Kết nối mạng lưới, nguồn lực và đóng góp cho Việt Nam.

Ngoài ra, Quyết định cũng dành nội dung cụ thể hướng dẫn việc lựa chọn, sử dụng minh chứng và kiểm tra mức độ đáp ứng các tiêu chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/11/2026./.

TOÀN VĂN: Quyết định số 3004/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Tiêu chí cụ thể xác định trí thức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch