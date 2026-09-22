Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được thành lập khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

1. Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

2. Có chức năng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3. Được cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP.

Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi tổ chức lại phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5 của dự thảo đề xuất tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có ít nhất một trong các lĩnh vực sau đây: khuyến nông; nghiên cứu chiến lược, chính sách; thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ, lý luận, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ quản lý và các hoạt động sự nghiệp công hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc và mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau tổ chức lại:

a) Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đơn vị.

Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

Đơn vị sự nghiệp công lập bị giải thể phải có nghĩa vụ hoàn thành về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả, các nghĩa vụ khác có liên quan và được xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.