Cụ thể, Điều 6 Thông tư số 56/2026/TT-BNNMT quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được thành lập khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau:

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP.

2. Có chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc phục vụ nhu cầu xã hội. Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập xuất phát từ nhu cầu thực tế, yêu cầu quản lý và nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mà các đơn vị hiện có chưa đáp ứng được.

3. Không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ và phạm vi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công với đơn vị sự nghiệp công lập khác trong cùng phạm vi quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có nội dung hoạt động tương đồng, đề án thành lập phải minh chứng được sự cần thiết, tính bổ sung và hiệu quả của việc thành lập mới; đồng thời, xác định rõ phạm vi, đối tượng và nhiệm vụ riêng của đơn vị.

4. Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP.

5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập vừa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vừa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực khác, ngoài việc đáp ứng tiêu chí, điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng.

Tiêu chí, điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư cũng quy định tiêu chí, điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được tổ chức lại khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP;

b) Có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ và phạm vi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công với đơn vị sự nghiệp công lập khác; trừ trường hợp việc tổ chức đơn vị theo địa bàn là cần thiết do yêu cầu chuyên môn, tính chất đặc thù của lĩnh vực và điều kiện thực tế;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô tổ chức nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp, khó thực hiện tự chủ tài chính (trừ các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc các đơn vị có hoạt động chuyên môn sâu đặc thù);

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền, sau khi đã xem xét nguyên nhân, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và khả năng khắc phục; hoặc việc tổ chức lại được xác định là cần thiết trên cơ sở đề án, phương án tổ chức lại chứng minh được hiệu quả về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi tổ chức lại phải đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 6 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Tiêu chí, điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô tổ chức nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp, không bảo đảm tự chủ tài chính và không thuộc diện duy trì để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc nhiệm vụ chuyên môn sâu đặc thù, đã xem xét phương án tổ chức lại nhưng không có phương án sáp nhập, hợp nhất phù hợp;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đã được tổ chức lại do hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền trong năm tiếp theo sau khi tổ chức lại.

2. Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải có phương án xử lý tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả, hợp đồng và các nghĩa vụ khác có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc xử lý các nội dung này thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 56/2026/TT-BNNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2027.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, cơ quan, tổ chức đã gửi đề án, tờ trình đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm gửi đề án, tờ trình.