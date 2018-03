TIẾT LỘ vụ Salah tới Liverpool

AS Roma có chút tiếc nuối khi không thể bán Mohamed Salah với mức phí cao hơn.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Liverpool đã chi 42 triệu euro để chiêu mộ Mohamed Salah từ AS Roma. Mức phí này được xem là khá rẻ so với những đóng góp cực kỳ to lớn của Salah cho The Kop. Điều này khiến phía AS Roma có phần tiếc nuối.

AS Roma tiếc nuối khi giá Sala vẫn khá rẻ.

Cụ thể, Giám đốc thể thao Monchi tiết lộ: "Vụ Salah có 2 chi tiết quan trọng. Thứ nhất, chúng tôi bán Salah trước khi thương vụ Neymar diễn ra làm lũng đoạn TTCN. Thứ hai, chúng tôi buộc phải để Salah ra đi trước 30/6.

Như vậy, ai cũng có thể hiểu cho quyết định của chúng tôi. Suy cho cùng, đó vẫn là một thương vụ công bằng và hợp lý. Với hiệu ứng Neymar và những gì Salah đã thể hiện, tất nhiên cậu ấy phải có giá cao hơn. Giờ thì Salah đã tìm được đội bóng thích hợp để tỏa sáng dù trước đó, cậu ấy từng thi đấu thất vọng trong màu áo Chelsea."

Theo nghiên cứu của CIES, giá trị của Mohamed Salah đã tăng lên 162 triệu euro tính tới thời điểm này. Thực tế, Salah đang tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League khi ghi được 28 bàn thắng sau 31 vòng đấu.

Video tài năng của Salah: