Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump chưa nhất trí với đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump có thể sẵn sàng xem xét ý tưởng này trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đề xuất tổ chức cuộc gặp được cho là do Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 9/10 với người đồng cấp Mỹ. Theo các nguồn thạo tin được The Wall Street Journal dẫn lời, Điện Kremlin mong muốn cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị đang diễn ra, song chưa có thống nhất về việc tiến hành cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự. Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của The Wall Street Journal, còn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước đó vào tháng 9, Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Zhang Hanhui đã đề cập đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ do Bắc Kinh tổ chức. Đại sứ Zhang Hanhui nói với truyền thông Nga rằng, nếu Trung Quốc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), điều này sẽ rất hữu dụng.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời đại sứ Zhang Hanhui chia sẻ: “Tôi tin rằng điều này sẽ rất hữu ích. Bởi nếu chúng ta có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên như vậy, điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình hình thành và phát triển một thế giới đa cực. Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là những cường quốc trên thế giới. Tương lai của thế giới này phụ thuộc vào chúng ta”, nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định.

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, cuộc đối thoại ba bên tiềm năng tại Trung Quốc sẽ đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm nâng cao vai trò của Bắc Kinh với tư cách là bên trung gian ngoại giao đầy quyền lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có trao đổi với các đặc phái viên cấp cao của Mỹ vào ngày 18/10 nhằm nỗ lực xoa dịu căng thẳng, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng Donald Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt cuộc chiến với Nga

Ông Zelensky đã thảo luận với các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, đúng vào thời điểm Nga và Ukraine liên tiếp nhắm vào các cơ sở năng lượng của nhau. Các cuộc tấn công từ phía Moskva đã khiến hàng ngàn người rơi vào cảnh mất điện, trong khi Kiev thực hiện vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhất nhắm vào Saint Petersburg kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022.

Tổng thống Trump và ông Zelensky đã xảy ra bất đồng khi nhà lãnh đạo Mỹ ngăn chặn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, đồng thời đạt được một thỏa thuận về dầu diesel với Moskva. Động thái này làm dấy lên lo ngại tại Ukraine và châu Âu rằng Nhà Trắng đang nghiêng về phía Nga. Cùng ngày 18/10, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng ông đang trong quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và đã đạt được "những tiến bộ lớn". Tuy nhiên theo ông, Tổng thống Zelensky “chẳng hề muốn chấm dứt cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ thực sự muốn như vậy".

Trước đó, Tổng thống Zelensky chia sẻ với đài truyền hình NBC của Mỹ rằng việc Washington chính thức ủng hộ Moskva sẽ là "sai lầm lịch sử", đồng thời bày tỏ hy vọng ông Trump "thay đổi các quyết định của mình". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng bản thân cảm thấy "biết ơn" vì Mỹ đã nối lại hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, sau một khoảng thời gian gián đoạn từng khiến Ukraine trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Nga.

Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá nào. Trong quá khứ, Tổng thống Trump từng tỏ ra thất vọng với cả ông Zelensky lẫn nhà lãnh đạo Nga Putin bởi họ không đạt được tiến triển.