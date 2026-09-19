Tiết lộ 'nỗi lo tháng 10' của châu Âu khi nguồn cung dầu từ Nga bị thắt chặt

Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 18/9 dẫn thông tin của Bloomberg cho hay tập đoàn năng lượng quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia đã thông báo với các nhà máy lọc dầu châu Âu rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lượng dầu thô nào trong tháng 10.

Động thái này kéo dài tình trạng gián đoạn nguồn cung bắt nguồn từ một cuộc tấn công của Houthi nhằm vào đường ống xuất khẩu chủ chốt.

Saudi Aramco trước đó đã hủy một số lô hàng tới châu Âu dự kiến giao trong tháng 9 sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) làm hư hại Đường ống Đông - Tây và khiến hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ phải dừng lại, trong khi tình trạng gián được được cho là sẽ kéo dài đến tháng tới.

Giao tranh giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi bùng phát trở lại vào giữa tháng 7 sau khi Saudi Arabia tấn công sân bay Sanaa nhằm ngăn một máy bay chở khách của Iran hạ cánh.

Trong những tuần gần đây, Houthi đã giành thêm lãnh thổ trước các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn và tăng cường tấn công các mục tiêu chiến lược bên trong vương quốc này.

Đường ống Đông - Tây dài 1.200 km (746 dặm) kết nối các mỏ dầu chính ở phía Đông Saudi Arabia với Yanbu, cho phép dầu thô xuất khẩu đi vòng qua eo biển Hormuz, nơi dòng chảy dầu vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Đường ống đã bị đóng cửa sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào sáng 10/9 làm hư hại ba trạm bơm.

Saudi Arabia được cho là đang tìm cách khôi phục một phần công suất của đường ống trong vòng vài ngày, mặc dù việc khôi phục hoàn toàn hoạt động có thể mất tới sáu tuần.

Saudi Aramco chưa bình luận về thông tin hủy các lô hàng trong tháng 10.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp thay thế sau khi cắt giảm mạnh lượng dầu mua từ Liên bang Nga do cuộc xung đột Ukraine.

EU đã áp đặt lệnh cấm đối với phần lớn dầu nhập khẩu từ Liên bang Nga vào năm 2022, buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm các nhà cung cấp khác.

Dòng dầu từ Saudi Arabia đã giảm mạnh trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Sản lượng của vương quốc này giảm xuống còn 6,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8, từ mức 10,9 triệu thùng/ngày vào tháng 2, trước khi chiến tranh bắt đầu.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đường ống Đông - Tây từng vận chuyển khoảng 4 triệu thùng/ngày, tương đương 4% nguồn cung toàn cầu, theo tuyến vòng tránh eo biển Hormuz đang bị gián đoạn.

Tình trạng thắt chặt nguồn cung đã buộc các nhà máy lọc dầu châu Âu phải tìm kiếm các nguồn thay thế.

Tập đoàn năng lượng Orlen do nhà nước Ba Lan kiểm soát cho biết hôm 16/9 rằng họ đã bảo đảm thêm 16 lô hàng từ Na Uy, Anh, Algeria, Kazakhstan, Azerbaijan và châu Mỹ để bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Saudi Arabia cho đến hết tháng 11.

Saudi Aramco cũng đã tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế, cung cấp thêm dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Trong khi đó, Houthi đã mở rộng vị trí kiểm soát dọc bờ biển phía Tây Yemen và chiếm giữ các khu vực chiến lược gần eo biển Bab al-Mandab, một tuyến hàng hải quan trọng khác nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Sức ép ngày càng gia tăng đối với nguồn cung dầu Trung Đông đã khiến giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng.

Giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch quanh mức 104 USD/thùng hôm 18/9, trong bối cảnh thị trường cân nhắc tác động từ tình trạng gián đoạn nguồn cung của Saudi Arabia và bất ổn tiếp diễn quanh eo biển Hormuz.