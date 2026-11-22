Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay vào tháng 7/2025. Ảnh: @instaagraace/TikTok.

Theo TMZ, Andy Byron gia nhập Materialize, công ty chuyên về cơ sở dữ liệu tại Mỹ, từ ngày 9/11 với vai trò Giám đốc doanh thu (CRO). Ngoài ra, ông còn nhận vai trò cố vấn cho một số doanh nghiệp, nhưng không phải nhân sự toàn thời gian của đơn vị nào.

CEO Materialize Nate Stewart xác nhận thông tin, cho biết Byron đảm nhận công việc bán thời gian trong bối cảnh doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng.

"Chúng tôi mời Andy tham gia với vai trò Giám đốc doanh thu bán thời gian, để hỗ trợ quá trình mở rộng hoạt động", Stewart chia sẻ với TMZ.

Materialize hiện có khoảng 50 nhân viên. Quyết định tuyển dụng Byron nhận được sự ủng hộ của hội đồng quản trị công ty. Các nhân viên được thông báo về sự xuất hiện của lãnh đạo mới trong cuộc họp toàn công ty ngày 11/11, hai ngày sau khi Byron bắt đầu công việc, New York Post đưa tin.

Sau bê bối khiến sự nghiệp tại Astronomer chấm dứt, cựu CEO Andy Byron bắt đầu công việc mới tại một công ty phần mềm. Ảnh: SiliconANGLE theCUBE/YouTube.

Đây là lần trở lại đáng chú ý của Andy Byron sau bê bối ngày 16/7/2025. Khi đó, ông trở thành tâm điểm dư luận sau khi xuất hiện trên màn hình lớn tại concert Coldplay ở sân vận động Gillette, Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ).

Hôm đó, Byron đi xem buổi biểu diễn cùng Kristin Cabot, khi ấy là Giám đốc nhân sự của Astronomer. Máy quay bất ngờ ghi lại cảnh hai người ôm nhau. Khi hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn, Cabot lập tức quay mặt đi, còn Byron cúi xuống để tránh ống kính.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc khiến hai lãnh đạo đều đã kết hôn vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Sau đó, hội đồng quản trị Astronomer mở cuộc điều tra. Ngày 19/7/2025, chỉ 3 ngày sau concert, Byron từ chức CEO. Cabot cũng rời công ty vài ngày sau đó.

Byron lãnh đạo startup công nghệ dữ liệu này từ năm 2023. Sau khi rời vị trí, ông gần như không xuất hiện trước công chúng.

Trong khi đó, Cabot lên tiếng về vụ việc vào tháng 12/2025 trong cuộc phỏng vấn với The New York Times. Bà khẳng định hai người không hẹn hò, đồng thời mô tả hành động tại concert là một sai lầm xảy ra khi cả hai đã uống rượu.

Cabot cho biết sau sự kiện, hai người hầu như không còn trò chuyện với nhau.

Đến tháng 3, bà tiếp tục xuất hiện trong chương trình The Oprah Podcast của Oprah Winfrey và tiết lộ chồng đang ly thân của mình, Andrew Cabot, cũng có mặt tại concert Coldplay hôm đó.

Trong cuộc phỏng vấn, Cabot cho rằng Byron đã không thành thật với bà về tình trạng hôn nhân. Bà nói bản thân tin rằng ông đang trong quá trình ly thân với vợ khi cả hai cùng tham dự buổi biểu diễn. Cabot cho biết đã cắt đứt liên lạc với Byron từ mùa thu năm trước.

Đến nay, Byron vẫn chưa công khai lên tiếng về sự việc tại concert Coldplay cũng như lý do rời Astronomer.