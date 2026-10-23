Tiết lộ lý do vì sao Vinicius từ chối Arsenal?

Theo chia sẻ của Michael Yormark, Chủ tịch Roc Nation Sports International và là người đại diện của Vinicius, Arsenal đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ khi quá trình đàm phán gia hạn giữa cầu thủ 26 tuổi và Real Madrid chưa đạt tiến triển rõ ràng.

“Arsenal thực sự rất tích cực và quyết liệt”, Yormark tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với SportsBoom. Ông cũng xác nhận Vinicius đã cân nhắc nghiêm túc khả năng chuyển đến Ngoại hạng Anh, bởi Arsenal khiến cầu thủ này cảm nhận được sự trân trọng và mong muốn có được chữ ký của anh.

Vinicius Junior được cho là đã cân nhắc lời mời từ Arsenal trước khi cam kết tương lai với Real Madrid

Dẫu vậy, người đại diện nhấn mạnh Real Madrid vẫn là lựa chọn mà thân chủ của mình ưu tiên. Vinicius muốn tiếp tục thi đấu tại Bernabeu và hy vọng có thể gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến cuối sự nghiệp.

Gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ Flamengo vào năm 2018 khi mới 18 tuổi, tiền đạo người Brazil từng bước khẳng định vị thế và trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trên hàng công. Chính ngôi sao 26 tuổi góp công vào nhiều chiến tích lớn, trong đó có hai chức vô địch Champions League vào các năm 2022 và 2024.

Grant Veitch, một lãnh đạo khác của Roc Nation Sports International, cho biết Vinicius đã có chỗ đứng vững chắc tại Real Madrid và muốn tiếp tục phát triển những thành tựu đã đạt được. Việc được thi đấu trong môi trường quen thuộc, cạnh tranh các danh hiệu lớn và xây dựng di sản cá nhân tại Bernabeu có sức nặng hơn những cơ hội bên ngoài.

Arsenal không thể thuyết phục Vinicius rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

Arsenal đã nỗ lực tiếp cận Vinicius trong giai đoạn tương lai của anh tại Madrid chưa được xác định tại kỳ chuyển nhượng hè 2026. Dù vậy, đội bóng thành London không thể thuyết phục ngôi sao người Brazil thay đổi lựa chọn.

Ngày 6/8/2026, Real Madrid chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior đến ngày 30/6/2032. Thỏa thuận mới khép lại những đồn đoán về khả năng anh chuyển đến Ngoại hạng Anh trong mùa hè.

Việc giữ chân thành công Vinicius cho thấy quyết tâm của Real Madrid trong việc duy trì bộ khung ngôi sao cho những mùa giải tiếp theo. Với bản hợp đồng dài hạn, tiền đạo người Brazil có cơ hội tiếp tục theo đuổi những danh hiệu lớn và củng cố vị thế tại đội bóng đã góp phần đưa anh lên đỉnh cao bóng đá thế giới.