Tiết lộ lý do rời đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo khiến 'người yêu kẻ ghét'

“HLV đã thất hứa với tôi”, Ronaldo viết trên trang cá nhân khi lần đầu công khai nguyên nhân rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha. Tiền đạo 41 tuổi cho rằng HLV Jorge Jesus 2 lần không giữ lời, khiến vụ anh tự ý rời đội tuyển tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận Bồ Đào Nha.

Theo Ronaldo, trước trận gặp Na Uy ngày 27/9, hai bên thống nhất anh sẽ không thi đấu để đảm bảo kế hoạch hồi phục thể lực. Tuy nhiên, HLV Jesus sau đó hỏi liệu anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý, khởi động từ đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Anh xem đó là lần thất hứa đầu tiên.

Lần thứ 2, theo Ronaldo, xảy ra sau trận. Hai bên đã trao đổi về những nội dung HLV Jesus sẽ nói trước truyền thông để khép lại sự việc, nhưng nhà cầm quân 72 tuổi sau đó phát biểu khác với những gì đã thống nhất.

Lời giải thích lập tức nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận dư luận. Trên X, nhà báo Anh Piers Morgan gọi đó là “một tuyên bố xuất sắc của một người đàn ông đẳng cấp và trung thực”, đồng thời cho rằng Ronaldo đã bị đối xử “rất thiếu tôn trọng”.

Ronaldo tự ý rời đội tuyển sau khi phải ngồi dự bị trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ảnh AP.

Nhưng bức thư dài 10 trang cũng không đủ sức dập tắt làn sóng chỉ trích nhắm vào Ronaldo. Cựu tuyển thủ António Simões, thành viên đội Bồ Đào Nha giành hạng 3 World Cup 1966, nói với A Bola: “Không cần phải cho Ronaldo là đúng, và tôi nghĩ cậu ấy không đúng”.

Cựu danh thủ Simões đặc biệt phản đối việc Ronaldo đòi hỏi một vị thế khác với phần còn lại của đội tuyển. “Tại sao cậu ấy phải được đối xử đặc biệt? Cậu ấy có vị thế khác, nhưng chẳng phải vẫn là một cầu thủ của đội sao?”, cựu danh thủ 82 tuổi đặt câu hỏi. Ông còn cho rằng, đôi khi Ronaldo tạo cảm giác “chỉ nghĩ đến bản thân”.

Dù chỉ trích CR7, ông Simões vẫn kêu gọi hai bên ngồi lại giải quyết bất đồng để tránh một cuộc chia tay trong căng thẳng. “Tốt hơn hết là tìm cách tạo ra hòa bình thay vì tiếp tục chiến tranh”, ông nói.

Quan điểm đứng về phía HLV Jesus cũng xuất hiện trên SPORT TV. Bình luận viên Ricardo Esteves cho biết ông “vẫn đứng về phía một HLV”, bởi nhà cầm quân 72 tuổi hành động “vì lợi ích của tập thể”.

Trên Onda Cero, Edu Pidal - Giám đốc chương trình Radioestadio Noche, lại chỉ trích việc Ronaldo công khai 8 nội dung mà anh cho rằng HLV Jesus từng đồng ý đề cập trước truyền thông: “Nếu Cristiano tự viết như vậy thì tệ, có người khuyên cậu ấy viết như vậy thì còn tệ hơn".

Trong khi dư luận chia đôi, HLV Jorge Jesus chưa đáp trả những cáo buộc từ học trò. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn tối 6/10, ông chỉ nói: “Bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo. Tôi không có gì để nói”.

Sau đó, HLV Jesus gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ronaldo công bố bức thư, cho thấy tranh cãi giữa đội trưởng và HLV trưởng Bồ Đào Nha vẫn chưa khép lại.