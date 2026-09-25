Tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng trong buổi họp lớp, tôi nhận bài học cay đắng về tình bạn

Tôi chưa từng nghĩ một câu nói về mức lương hưu lại khiến buổi họp lớp trở thành khởi đầu cho những tranh cãi bất tận. Đến cuối cùng, tôi chọn rời khỏi nhóm và nhận ra có những mối quan hệ càng cố giữ càng khiến cuộc sống mệt mỏi.

Mức lương hưu 20 triệu đồng khiến buổi họp lớp thay đổi

Năm nay tôi bước sang tuổi 62, vốn là kỹ thuật viên cao cấp đã rời ngành cơ khí sau hơn 40 năm gắn bó.

Cuối tháng 10 năm 2025, tôi háo hức tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày tốt nghiệp cấp hai cùng những người bạn đồng niên. Cứ ngỡ đó sẽ là dịp ôn lại kỷ niệm xưa, nhưng một câu hỏi vô tình ở cuối buổi tiệc đã thay đổi tất cả.

Thầy giáo dạy toán cũ cất lời hỏi về mức lương hưu hiện tại của tôi. Chẳng chút giấu giếm, tôi chia sẻ chân thành rằng nhờ làm việc liên tục 42 năm nên mức lương hưu mỗi tháng tôi nhận được là 20 triệu đồng.

Số tiền này vượt trội so với mức thu nhập trung bình của công nhân nghỉ hưu tại khu vực. Ngay khi tôi dứt lời, không gian trong phòng tiệc bỗng chùng xuống rõ rệt.

Lớp trưởng nhanh trí lên tiếng khen ngợi để xua tan sự ngượng ngùng, nhưng Đông, một người bạn ngồi cùng bàn, lại chìm vào im lặng với ánh nhìn đầy ẩn ý.

Lúc ấy tôi đơn thuần nghĩ đó chỉ là câu chuyện xã giao giữa những người bạn già, hoàn toàn không ngờ rằng khoản lương hưu của mình lại chuẩn bị châm ngòi cho một trận sóng gió kéo dài.

Tôi không ngờ rằng khoản lương hưu của mình lại chuẩn bị châm ngòi cho một trận sóng gió kéo dài. Ảnh minh họa

Cơn bão nghi ngờ bùng nổ trong nhóm trò chuyện

Ngay sau buổi gặp mặt, nhóm chat chung được thành lập để các thành viên chia sẻ ảnh kỷ niệm.

Bầu không khí ấm áp chỉ kéo dài trọn vẹn đến sáng hôm sau, khi Đông bắt đầu gắn thẻ tên tôi cùng những lời lẽ châm biếm về khoản thu nhập hưu trí. Anh ta viết rằng nghe nói tôi có mức lương hưu cao nên "mất ngủ cả đêm".

Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là một câu nói đùa. Thế nhưng ngay sau đó, Đông hỏi thẳng liệu tôi có "con đường riêng" nào để nhận mức lương hưu cao như vậy hay không.

Tôi đã kiên nhẫn giải thích rằng mọi khoản thu nhập hưu trí đều tuân theo đúng quy định nhà nước, dựa trên thâm niên công tác và chức danh nghề nghiệp, song sự nghi ngờ từ một vài thành viên vẫn không hề giảm bớt.

Có người đặt câu hỏi, có người bóng gió rằng mức lương hưu của tôi "không bình thường". Một câu chuyện vốn chỉ đơn giản là chia sẻ sau nhiều năm gặp lại bạn bè dần biến thành cuộc tranh luận chẳng ai mong muốn.

Từ chuyện lương hưu đến lời đề nghị vay 200 triệu đồng

Sự việc tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm vào ngày thứ ba khi Đông gửi tin nhắn riêng ngỏ ý vay tôi 200 triệu đồng để lo cưới hỏi và mua nhà cho con trai.

Tôi biết mình không thể giúp nên từ chối một cách nhẹ nhàng. Tôi nói con trai tôi vừa đổi xe, gia đình cũng đang có những khoản phải chi nên không thể cho vay số tiền lớn như vậy.

Ngay lập tức, Đông quay lại nhóm chung chỉ trích tôi sống ích kỷ, coi trọng tiền bạc hơn tình bạn cũ.

Màn thao túng tâm lý này kéo theo một vài người khác hùa theo phán xét. Ngay cả khi một số bạn học tốt bụng lên tiếng bảo vệ sự tử tế của tôi, họ cũng bị quy chụp là đang nịnh bợ người có tiền.

Từ chỗ bàn luận về mức lương hưu, câu chuyện chuyển thành chuyện đạo đức và tình bạn. Tôi bất ngờ trở thành người phải giải thích vì sao mình không cho một người bạn cũ vay tiền.

Tôi càng im lặng, những lời phán xét dường như càng nhiều khiến tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Thầy giáo xin lỗi vì đã hỏi về lương hưu

Có lúc quá bức xúc, tôi phản ứng gay gắt trong nhóm và cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị vu khống, tôi sẽ cân nhắc việc nhờ pháp luật can thiệp. Đông không những không dừng lại mà còn chế giễu, cho rằng nếu tôi không công khai chứng minh thì có nghĩa là "có tật giật mình".

Tối hôm đó, vợ tôi biết chuyện và rất tức giận. Bà chỉ khuyên tôi một câu: "Đừng giải thích nữa. Càng nói, họ càng có chuyện để nói."

Tôi nghe nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, dù sao chúng tôi cũng từng là bạn học. Tôi đã nghĩ những người từng ngồi chung một lớp, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ sẽ ít nhiều có sự trân trọng dành cho nhau.

Nhưng rồi tôi nhận ra thời gian có thể thay đổi con người, và khoảng cách nhiều năm cũng khiến những mối quan hệ cũ không còn giống như trước.

Đến ngày thứ năm, thầy giáo cũ đã chủ động gọi điện xin lỗi tôi vì câu hỏi vô tình hôm trước. Thầy chia sẻ thêm rằng Đông đang gặp nhiều khủng hoảng tài chính sau khi mất việc và làm ăn thất bại, cộng thêm áp lực lo cho con cái nên mới sinh ra tâm lý ghen tị với khoản lương hưu ổn định của tôi.

Dù thông cảm cho hoàn cảnh của bạn, tôi vẫn nhận ra sự chân thành trong nhóm học sinh năm xưa đã không còn trọn vẹn.

Lựa chọn buông bỏ để tìm lại sự bình yên

Đến sáng ngày thứ bảy, nhận thấy những lời đồn đoán vô căn cứ vẫn tiếp tục xuất hiện, tôi quyết định nhấn nút rời khỏi nhóm trò chuyện mà không chút do dự.

Trút bỏ được những năng lượng tiêu cực, cuộc sống hằng ngày của tôi lập tức trở lại quỹ đạo yên bình. Tôi dành trọn thời gian chăm sóc cây cảnh, luyện cờ tướng, dạo bộ cùng vợ và tận hưởng không khí ấm áp bên con cháu.

Khoản lương hưu 20 triệu đồng là thành quả lao động chân chính từ mồ hôi và công sức suốt 42 năm cống hiến.

Ở độ tuổi này, tôi hiểu rằng bản thân không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai, càng không cho phép những mối quan hệ đã biến chất làm ảnh hưởng đến quãng thời gian an hưởng tuổi già.