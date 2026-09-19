Tiết lộ hiếm hoi của Thủ tướng Ba Lan về số thương vong 'kỷ lục' của Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Vácsava (Warsaw), ngày 16/2/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo kênh RT, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đưa ra một đánh giá công khai hiếm hoi về tổn thất của Kiev, cho biết mỗi tháng, số thương vong trong cuộc xung đột với Liên bang Nga của quân đội Ukraine là 27.000 binh sĩ.

Cả Ukraine và Liên bang Nga đều không thường xuyên cập nhật số liệu thương vong trên chiến trường.

Các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev phần lớn cũng tránh công bố công khai những con số chính xác hoặc ước tính về số binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương.

Thủ tướng Tusk, một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại châu Âu, đã tiết lộ tỷ lệ thương vong này trong bài phát biểu trước Quốc hội Ba Lan hôm 17/9.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan nói: "Chiến lược mới của Liên bang Nga và trên hết là những năng lực kỹ thuật mới của nước này, cụ thể là các thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực, cũng đang gây ra tổn thất lớn hơn nhiều cho phía Ukraine”.

Tháng 2 năm nay, RT cho biết nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột với Liên bang Nga leo thang vào tháng 2/2022.

Đến tháng 7, Tổng thống Zelensk y đưa ra con số 50.000 người thiệt mạng và 400.000 người bị thương, trong khi "một số lượng rất lớn" vẫn chưa xác định được tung tích.

Moskva tuyên bố tổn thất của Ukraine cao hơn nhiều và cáo buộc Kiev che giấu quy mô thực sự của thương vong với công chúng.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết hơn 76.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương chỉ riêng trong cuộc tiến công bất thành vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga năm 2024, kéo dài khoảng 260 ngày.

Vào hôm 18/9, Cụm quân Trung tâm của Liên bang Nga cho biết Ukraine đã mất gần 3.000 binh sĩ tại Donbass trong tuần trước đó.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov, khoảng 500.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong năm 2025.

RT cho rằng Ukraine đã tìm cách bù đắp tỷ lệ thương vong cao bằng cách hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, cấm phần lớn nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rời khỏi đất nước và tăng cường chiến dịch tuyển quân.

Các nhân viên tuyển quân đã bị ghi hình khi bắt giữ những người có khả năng được tuyển quân trên đường phố và tại nơi làm việc.

Về phía Ukraine, trong một thông báo trên Facebook ngày 19/9, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tổng tổn thất nhân lực chiến đấu của lực lượng Liên bang Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tiến công toàn diện vào Ukraine, từ ngày 24/2/2022 đến ngày 19/9/2026, ước tính khoảng 1.516.430 quân nhân, bao gồm 1.520 người trong 24 giờ qua.