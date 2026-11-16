Tiết lộ danh tính người nhiễm HIV sẽ bị xử lý nghiêm

Thông tin cá nhân của người nhiễm HIV phải được bảo mật theo quy định (Ảnh minh họa)

Ngày 15/11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ban hành văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về các trường hợp, chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương. Một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh nghi liên quan đến người bệnh, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các cơ sở y tế rà soát quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED. Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp pháp luật cho phép.

Các địa phương cũng phải phối hợp với cơ quan công an, quản lý thông tin và truyền thông xác minh, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật, kích động kỳ thị hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử. Các địa phương phải gửi báo cáo nhanh về Cục Phòng bệnh trước ngày 18/11/2026.