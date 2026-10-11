Tiết lộ của Yoo Jae Suk khi lần đầu hủy lịch quay sau 35 năm

Yoo Jae Suk là một trong những MC nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn dắt duyên dáng và sự tận tâm với công việc. Mới đây, nam MC khiến nhiều người chú ý khi lần đầu chia sẻ cụ thể về sự cố sức khỏe khiến anh phải hủy lịch ghi hình ngay trong ngày, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã khiến công chúng lo lắng.

Cụ thể, trong một chương trình, Song Eun Yi nhắc lại việc Yoo Jae Suk đột ngột hủy lịch ghi hình vì có triệu chứng cảm lạnh. Cô cho biết sau khi đọc được thông tin trên báo chí nên đã nhắn tin hỏi thăm nam MC.

Gần đây Yoo Jae Suk phải hủy một buổi quay hình v ì bệnh. (Ảnh Sports Chosun)

Yoo Jae Suk giải thích bản thân cũng bất ngờ trước sự việc. Theo nam MC, anh vốn hiếm khi vắng mặt trong các buổi ghi hình, nhưng sáng hôm đó, cổ họng đột nhiên đau dữ dội, kèm theo sốt. Anh lo ngại mình có thể mắc COVID-19 hoặc cúm nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Nam MC cho biết nếu chỉ ghi hình cùng các thành viên quen thuộc, ê-kíp có thể cân nhắc lùi lịch quay đến buổi chiều. Tuy nhiên, chương trình hôm đó có sự tham gia của những người đăng ký trước và yêu cầu di chuyển đến nhiều địa điểm. Vì không chắc chắn về tình trạng sức khỏe, anh cảm thấy khó có thể tiếp tục công việc như dự kiến và buộc phải hủy lịch ghi hình.

Yoo Jae Suk chia sẻ sau khi thông tin được công bố, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm. Dù cảm kích trước sự quan tâm của mọi người, nam MC cũng cảm thấy bối rối vì tình trạng sức khỏe thực tế không nghiêm trọng như những gì công chúng lo ngại.

Anh cho biết sau khi đến bệnh viện và tiêm thuốc vào buổi sáng, sức khỏe đã cải thiện đáng kể vào khoảng giữa trưa. Nhận thấy bản thân đã ổn hơn, Yoo Jae Suk chủ động gọi điện cho ê-kíp để hỏi liệu có thể tiếp tục ghi hình hay không. Tuy nhiên, lúc này mọi người đã trở về nhà nên kế hoạch không thể thực hiện.

Câu chuyện khiến các khách mời bật cười khi Song Eun Yi hài hước nói rằng cô tưởng một nhân vật quan trọng như Yoo Jae Suk đã gặp chuyện nghiêm trọng. Nam MC cũng cho biết cụm từ "lần đầu tiên sau 35 năm" xuất hiện trong các bài báo khiến nhiều người càng thêm lo lắng.

Yoo Jae Suk giải thích anh từng nghĩ đến khả năng mắc bệnh truyền nhiễm nên không dám chủ quan. Khi sức khỏe hồi phục nhanh chóng, anh lại cảm thấy ngượng ngùng vì nếu ra ngoài, mọi người có thể thắc mắc tại sao vừa hủy lịch quay vì bị ốm nhưng đã xuất hiện trở lại.

Cuối chương trình, nam MC gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và khẳng định hiện tại bản thân vẫn khỏe mạnh.

Yoo Jae Suk lên tiếng về tin hủy lịch quay vì bệnh. (Ảnh từ Star News)

Trước đó, ngày 22/9, Yoo Jae Suk phải hủy buổi ghi hình một chương trình do xuất hiện triệu chứng sốt cao tạm thời liên quan đến cảm lạnh và đau nhức cơ thể. Công ty quản lý khi ấy cho biết nam MC đang trong quá trình nghỉ ngơi hồi phục, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để sắp xếp lịch ghi hình lại.

Việc Yoo Jae Suk hủy lịch quay ngay trong ngày được chú ý bởi đây được cho là lần đầu tiên anh phải làm vậy kể từ khi ra mắt làng giải trí thông qua cuộc thi hài kịch dành cho sinh viên của đài KBS năm 1991. Sau sự cố, nam MC nhanh chóng trở lại công việc khi ghi hình chương trình You Quiz on the Block của tvN vào ngày 23/9.