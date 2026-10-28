Tiết lộ của vợ Jang Dong Gun về cuộc sống trước hôn nhân ít ai biết

Go So Young là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhan sắc thanh lịch cùng sự nghiệp nghệ thuật nhiều năm. Cô kết hôn với tài tử Jang Dong Gun vào năm 2010 và hiện có một con trai, một con gái.

Mới đây, Go So Young thu hút sự chú ý khi chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào với chồng trong thời gian hẹn hò, hé lộ cách cô thể hiện tình cảm với nam diễn viên trước khi cả hai chính thức về chung một nhà.

Go So Young tiết lộ về cuộc sống với Jang Dong Gun trước đám cưới.

Cụ thể, trong video mới đây trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên lần đầu chia sẻ công thức nấu canh củ cải mực, món ăn gắn liền với những ngày tháng yêu đương của cô và Jang Dong Gun. Theo lời giới thiệu của ê-kíp, đây cũng là món ăn từng khiến nam tài tử yêu thích từ khi hai người còn hẹn hò tại khu Cheongdam-dong.

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu, Go So Young hào hứng nhắc lại khoảng thời gian thường xuyên tự tay vào bếp nấu ăn cho bạn trai. Khi được ê-kíp hỏi về thói quen này, nữ diễn viên cho biết cô từng nấu rất nhiều món cho Jang Dong Gun, thậm chí còn thử nghiệm những công thức độc đáo.

"Lúc hẹn hò, tôi nấu ăn cho anh ấy rất nhiều. Tôi cũng làm nhiều món mang tính thử nghiệm. Có lần, tôi còn cho bạch tuộc sống thái nhỏ lên cơm trộn", Go So Young chia sẻ.

Go So Young cũng tiết lộ cô nấu ăn trong tâm thế thoải mái, chủ yếu vì cảm thấy vui khi thực hiện những món mới. Đối với nữ diễn viên, căn bếp không chỉ là nơi chuẩn bị bữa ăn mà còn gắn với những kỷ niệm đời thường đáng nhớ trong thời gian yêu Jang Dong Gun.

Đáng chú ý, món canh củ cải mực mà cô giới thiệu trong video còn gợi nhắc về tuổi thơ. Go So Young cho biết mẹ cô từng thường xuyên nấu món canh mực, bởi bản thân nữ diễn viên vốn rất thích loại hải sản này. Cô cũng dành lời khen cho mẹ, nhận xét bà có phong cách nấu ăn gọn gàng, nhanh chóng và thành thạo.

Jang Dong Gun và Go So Young duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt 16 năm qua.

Go So Young và Jang Dong Gun kết hôn năm 2010, trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai có hai con và tương đối kín tiếng về đời tư.

Gần đây, Go So Young tích cực chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày, thời trang và gia đình trên YouTube cá nhân, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống phía sau ánh hào quang của nữ diễn viên.