Tiết lộ của Lee Dong Gun sau 6 năm ly hôn

Lee Dong Gun là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, từng nhận được nhiều sự quan tâm khi kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, cuộc sống hiện tại của nam diễn viên vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trong tập phát sóng mới đây của một chương trình, Lee Dong Gun có dịp đón các khách mời Tak Jae Hoon, Choi Jin Hyuk và Kim Hee Chul đến nhà. Cuộc trò chuyện của nhóm bạn nhanh chóng trở nên thú vị khi Kim Hee Chul bất ngờ chú ý đến một món đồ trong phòng khách của Lee Dong Gun.

Lee Dong Gun tiết lộ về cuộc sống sau ly hôn, nhận sự quan tâm từ nhiều người. (Ảnh kstar.kbs)

Cụ thể, khi tham quan nhà nam diễn viên, Kim Hee Chul chỉ vào chiếc sofa và đặt câu hỏi: "Cái này chẳng phải anh đã dùng trước khi kết hôn sao?". Trước câu hỏi thẳng thắn, Lee Dong Gun không né tránh mà thành thật thừa nhận đây chính là món đồ được anh giữ lại từ thời điểm kết hôn.

Nam diễn viên chia sẻ rằng anh vẫn để những món đồ từng được mua sắm trong thời gian chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân ở nhà. Câu trả lời của Lee Dong Gun khiến Kim Hee Chul tiếp tục tò mò về cách các cặp đôi thường xử lý những món đồ trong nhà sau khi đường ai nấy đi.

Kim Hee Chul hỏi Lee Dong Gun và Tak Jae Hoon: "Khi sống cùng nhau rồi chia tay, những món đồ như thế này thì sẽ xử lý thế nào?". Lee Dong Gun bình thản đáp rằng thông thường, những món đồ đó có thể được người cần chúng mang đi.

Không dừng lại ở đó, Kim Hee Chul tiếp tục hỏi Lee Dong Gun liệu anh có mang theo món đồ nào từ nhà cũ hay không. Nam diễn viên giải thích rằng ngôi nhà hiện tại vốn là nơi anh tự chuẩn bị để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, phần lớn những món đồ được mua sắm khi đó vẫn ở lại trong chính căn nhà của anh.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau khi ly hôn, Lee Dong Gun vẫn tiếp tục sử dụng những món đồ từng được chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng. Nam diễn viên không cho thấy ý định thay mới toàn bộ nội thất chỉ vì những món đồ này gắn với một giai đoạn đã qua.

Lee Dong Gun ly hôn vào tháng 5/2020 sau 3 năm đám cưới. (Ảnh từ Spotv News)

Chia sẻ của Lee Dong Gun nhận được sự chú ý bởi cách anh đối diện khá bình thản với những vật dụng từng xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân. Thay vì xem chúng là những món đồ cần phải loại bỏ sau khi chia tay, nam diễn viên đơn giản tiếp tục sử dụng nếu chúng vẫn còn cần thiết.

Qua những chia sẻ đời thường, Lee Dong Gun phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của anh sau khi hôn nhân khép lại. Những món đồ từng được chuẩn bị cho tổ ấm năm nào vẫn hiện diện trong căn nhà, nhưng với nam diễn viên, chúng dường như đơn giản là những vật dụng quen thuộc vẫn có thể tiếp tục sử dụng.