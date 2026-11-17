Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, được nhiều khán giả yêu mến nhờ nhan sắc thanh lịch, nhẹ nhàng cùng hình ảnh kín tiếng. Sau khi kết hôn, người đẹp dần tập trung cho cuộc sống gia đình, dành nhiều thời gian chăm sóc con gái đầu lòng.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh tham dự một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nàng hậu ghi điểm nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, vóc dáng thanh thoát và phong cách thời trang thanh lịch. Sau nhiều năm đăng quang, người đẹp vẫn giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh duy trì sắc vóc nổi bật sau 10 năm đăng quang.

Đáng chú ý, bên cạnh những khoảnh khắc tại sự kiện, Đỗ Mỹ Linh còn có tiết lộ hài hước về con gái. Khi được hỏi về chuyện bé Titi được mẹ trực tiếp dạy học toán tại nhà, nàng hậu vui vẻ chia sẻ: "Titi nay học toán lên level mới rồi".

Không chỉ vậy, Đỗ Mỹ Linh còn bật mí dự định quay thêm vlog về cuộc sống thường ngày, trong đó ghi lại những khoảnh khắc cô hướng dẫn con gái học toán. Đây cũng là nội dung được nhiều khán giả mong đợi bởi trước đó, nàng hậu từng chia sẻ một số video đời thường bên con gái, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống làm mẹ.

Dù mới 3 tuổi, bé Titi đã thể hiện sự lanh lợi, hoạt bát và có nhiều biểu cảm đáng yêu trong lúc tương tác với mẹ. Những tình huống ngộ nghĩnh khi hai mẹ con cùng học tập cũng trở thành điểm thu hút của các video.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh khá kiên nhẫn khi đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập. Nàng hậu thường lựa chọn cách trò chuyện, đặt câu hỏi để bé làm quen với những con số và thử sức với các phép tính phù hợp độ tuổi. Những phản ứng tự nhiên, đôi khi lém lỉnh của Titi khiến các đoạn clip thêm phần sinh động.

Con gái Đỗ Mỹ Linh sinh năm 2023.

Sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Thay vào đó, cô dành sự quan tâm cho tổ ấm nhỏ, đồng thời thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hình ảnh một hoa hậu nghiêm túc, chỉn chu khi tham dự sự kiện nhưng lại vui vẻ, gần gũi khi ở bên con gái tạo được thiện cảm với công chúng.

Những video mẹ con Đỗ Mỹ Linh học toán nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả thích thú trước sự thông minh, đáng yêu của bé Titi, đồng thời dành lời khen cho cách nàng hậu tương tác với con. Việc Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sẽ tiếp tục thực hiện vlog đời thường cũng khiến người hâm mộ chờ đợi những khoảnh khắc thú vị tiếp theo của hai mẹ con.