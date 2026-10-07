Tiết lộ chấn động của tài tử 'Rambo'

Sylvester Stallone là một trong những ngôi sao hành động lớn nhất thập niên 1980, nhưng con đường vươn tới đỉnh cao Hollywood của ông không mấy bằng phẳng. Ở tuổi 80, nam diễn viên vừa ra mắt cuốn hồi ký The Steps, hé lộ hàng loạt góc khuất, thất bại cùng những lời nhạo báng mà ông phải chịu đựng trước khi chạm tay đến danh vọng.

The Independent đánh giá điều làm nên sức hút của cuốn sách là những lời tự thuật chân thực về hành trình gian khổ, đầy rẫy khó khăn mà tài tử đã đi qua.

Tờ này cũng thống kê lại 5 tiết lộ gây chấn động trong hồi ký của tài tử Rocky, Rambo.

Stallone vừa phát hành cuốn hồi ký The Steps. Ảnh: Hollywood Reporter.

1. Dọn chuồng sư tử ở sở thú Central Park

Trước khi thành danh với Rocky, Stallone phải làm đủ mọi công việc lặt vặt để trang trải cuộc sống tại thành phố New York. Sau nhiều năm bôn ba ở châu Âu, ông trở lại quê hương để đuổi theo niềm đam mê viết kịch bản và đóng phim. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng buộc ông phải tìm một công việc ban ngày để tồn tại.

Trong một lần đi xin việc không thành, ông đi ngang qua bảng hiệu của sở thú Central Park và ghé vào hỏi. Ông nhận được công việc ngay lập tức.

"15 phút sau, tôi đã ở trong chuồng sư tử với một ống nước, một chiếc hốt rác và xẻng," Stallone nhớ lại. "Nếu bạn chưa từng vào chuồng sư tử sau khi chúng đi vệ sinh, để tôi nói cho bạn biết: Mùi của nó cực kỳ nồng nặc. Nước mắt tôi chảy ra ngay lập tức vì mùi amoniac tự nhiên trong nước tiểu sư tử".

Stallone cho biết ông phải dọn chuồng sư tử đều đặn từ 5h30 đến 15h30 mỗi ngày trong khoảng hơn ba tuần. Stallone nghỉ việc phần lớn vì mùi hôi thối ám vào người khiến ông không thể đến gặp các công ty quản lý diễn viên.

"Tôi thích động vật, nhưng tôi không thích mỗi buổi chiều đi bộ về nhà lại bốc mùi như thể mình gặp vấn đề nghiêm trọng nhất thế giới về bàng quang", ông kể lại.

2. Cha suýt làm hỏng ngày quay cuối của 'Rocky'

Stallone có mối quan hệ phức tạp với cha mẹ suốt cả cuộc đời. Khi ông còn là một đứa trẻ, họ đã gửi ông đến sống tại một nhà trọ dành cho những người bán hàng lưu động. Frank và Jackie ly hôn khi Stallone 11 tuổi. Dù ban đầu không ủng hộ con đường nghệ thuật của con trai, cha của Stallone ít nhất cũng đồng ý giúp ông thực hiện một bộ phim ngắn về những gã bồi bàn vào năm 1971 khi ông chật vật tìm kiếm tiếng tăm.

Stallone và cha xảy ra nhiều mâu thuẫn trước đây. Ảnh: Ralph Dominguez.

Chi tiết này dẫn đến một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất trong cuốn sách. Đó là khi ông Frank được giao nhiệm vụ rung chuông kết thúc hiệp đấu giữa Apollo Creed và Rocky trong ngày quay cuối cùng - thời điểm mà Stallone gọi là khoảnh khắc "cú đấm cuối cùng".

"Tôi đã dặn cha tôi tới 10 lần. Tôi bảo ông rằng, khi tôi dồn Apollo vào đài và bắt đầu dồn dập ra đòn, khiến người ta cảm tưởng như Rocky có thể lật ngược thế cờ và chiến thắng, chiếc chuông phải rung lên vừa đúng lúc để cứu Apollo", ông viết.

Thế nhưng, khi Stallone dồn ép nam diễn viên Carl Weathers (vai Apollo) và tung ra hàng loạt cú đấm, tiếng chuông vẫn bặt vô âm tín. "Mọi thứ trở nên lố bịch. Tôi có thể thấy Carl trừng mắt nhìn mình như muốn nói: 'Cái quái gì đang diễn ra vậy?".

"Tôi tiếp tục tung ra những cú đấm hời hợt cho đến khi bực tức quay lại phía cha mình: 'Rung cái chuông đó lên. Rung lên!'. Ông ấy nện mạnh chiếc búa xuống và đứng phắt dậy.

Stallone nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt với cha mình - người lúc đó đã nắm chặt tay như sẵn sàng lao vào ăn thua - trước khi ông chủ động xin lỗi để cho qua chuyện. Chỉ vài phút sau, ông Frank đã lặng lẽ biến mất khỏi trường quay.

3. Từng dọa đánh gãy răng Richard Gere

Năm 1973, Stallone có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được nhận vai cùng Robert De Niro và Richard Gere trong bộ phim The Lords of Flatbush, xoay quanh nhóm thanh niên thập niên 1950. Tuy nhiên, trong một buổi diễn xuất ngẫu hứng với Gere, mọi chuyện đã đi theo hướng tồi tệ.

Stallone kể lại: "Gere tóm lấy áo phông của tôi và móng tay cậu ta cắm sâu vào thịt tôi. Tôi bảo Gere lùi lại, nhưng đến lần quay thứ hai cậu ta lại làm vậy. Gere không hề biết rằng hành động đó đã bắt đầu kích động cơn giận dữ bên trong tôi".

Tài tử nổi tiếng sau bộ phim Rocky. Ảnh: Shutterstock.

Ông tiếp tục: "Tôi quay sang đạo diễn Stephen Verona và hỏi: 'Tôi có thể ứng biến ở đây và phản ứng theo đúng cách tôi sẽ làm ngoài đời thực nếu có ai làm vậy với mình không?".

Khi Verona hỏi ông sẽ làm gì, Stallone đáp ngắn gọn: "Làm gì ư? Tôi sẽ đánh gãy răng hắn".

Vị đạo diễn chỉ biết van xin: "Xin anh đừng làm vậy".

Sau một sự cố tiếp theo khi Gere làm rớt mỡ gà lên quần của Stallone, cả hai lại lao vào ẩu đả và Gere bị sa thải khỏi dự án. Robert De Niro sau đó cũng rời đoàn phim để tham gia một tác phẩm khác. Hai vai diễn của họ cuối cùng được thay thế bởi Perry King và Henry Winkler.

4. Nghèo khó, túng thiếu, phải ngủ ở bến xe bus

Tình cảnh nghèo khó là chủ đề xuyên suốt trong cuốn hồi ký. Trong những thời điểm khó khăn nhất, ông thậm chí phải ngủ ở bến xe bus. Có lúc, Stallone nghèo đến nỗi không mua nổi thức ăn hay thức ăn cho chó. Ông buộc phải bán chú chó bulldog Butkus, người bạn đồng hành của mình, với giá rẻ mạt chỉ từ 40 đến 50 USD.

Trong nhiều năm liền, Stallone dường như chỉ sống dựa vào trứng sống và phô mai tươi. Mọi thứ vẫn không khá hơn là mấy cho đến khi ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Sasha Czack, vào năm 1974.

Sylvester Stallone trong Rocky III. Ảnh: Shutterstock.

Dù vậy, thời điểm đó ông vừa nhận được một vai phụ trong bộ phim về găng-stơ Capone, nên ít nhất ông cũng có một bộ vest để mặc.

Stallone nhớ lại: "Sasha muốn mua một chiếc váy cưới nhưng chúng tôi không đủ tiền. Toàn bộ tiền bạc đều dành cho việc trả tiền thuê nhà, mua thực phẩm và sửa xe. Chúng tôi chật vật để tồn tại. Vì vậy, cô ấy đã tự may váy cưới từ một tấm rèm rèm cũ ở nhà thuê".

"Về phần mình, tôi chẳng có lấy một bộ quần áo lịch sự nào. Vì vậy tôi đã mượn bộ vest phong cách thập niên 1920 từ bộ phận đạo cụ của phim Capone - có đủ cả bốt và mọi thứ. Với kiểu tóc vuốt ngược thời đó, trông tôi chẳng khác nào vừa bước ra từ một cỗ máy thời gian".

5. Mẹ từ chối cùng tham dự lễ trao giải Oscar

Ngay cả khi khoảnh khắc vinh quang nhất đến, cha mẹ của Stallone vẫn tìm cách làm ông tổn thương. Khi Rocky bất ngờ nhận được 10 đề cử giải Academy Award (Oscar), ông mới biết cha mình đã lén gửi kịch bản riêng cho các nhà sản xuất của bộ phim. Tiêu đề của kịch bản đó? Rocky II.

Trong khi đó, khi Stallone ngỏ ý mời mẹ mình, bà Jackie, cùng đến tham dự lễ trao giải Oscar, bà lại đáp: "Con biết thợ làm tóc Vivian của mẹ chứ? Mẹ có thể dẫn cô ấy đi cùng không?".

Khi Stallone giải thích rằng ông chỉ còn đúng một chỗ ngồi, bà trả lời lạnh lùng: "Vậy thì mẹ không đi nữa. Mẹ sẽ xem nó trên TV".