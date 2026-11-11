Tiết lộ cá tính theo gu đọc sách

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Trang Collider đưa ra mối liên hệ giữa gu đọc sách của độc giả với cá tính và góc nhìn của họ về thế giới.

Thể loại kỳ ảo

Thể loại kỳ ảo đưa độc giả bước vào những thế giới phép thuật, nơi có vô vàn điều kỳ diệu. Do vậy, những người yêu thích thể loại kỳ ảo thường có trí tưởng tượng rất phong phú, đồng thời có khả năng tư duy tích cực và sâu sắc để nắm bắt cả kiến thức và thông tin mới.

Đây dường như là lý do độc giả không hề e ngại trước những thế giới xa lạ trong Trò chơi vương quyền của George R.R. Martin hay Chúa tể những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien.

Thế giới trong Trò chơi vương quyền. Ảnh: Hollywood Reporter.

Những người yêu thích thể loại kỳ ảo cũng trân trọng quá trình nhân vật chính dần trưởng thành sau nhiều khó khăn và trở thành người hùng. Họ hiểu rằng những thay đổi ý nghĩa hiếm khi diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, chính độc giả cũng thường là những người kiên cường và luôn giữ được trí tò mò về thế giới xung quanh.

Thể loại lãng mạn

Thể loại này thường bị coi là hình thức giải trí nhẹ nhàng, hoặc đơn thuần là câu chuyện về tình yêu. Tuy nhiên, các tác phẩm lãng mạn khám phá những khía cạnh phức tạp và tinh tế nhất trong đời sống cảm xúc của con người. Thông qua các mô-típ quen thuộc như: từ kẻ thù thành người yêu, từ bạn bè thành người yêu, hẹn hò giả hay những mối tình phát triển chậm, chiều sâu cảm xúc được khai thác đến tận cùng.

Các tác phẩm lãng mạn đi sâu vào cảm xúc của con người. Ảnh: Cosmopolitan.

Do vậy, những độc giả này thường tinh tế với những chi tiết nhỏ và không tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời. Trong cuộc sống thực, họ cũng coi trọng sự chân thật về cảm xúc hơn là sự hoàn hảo. Họ không kỳ vọng những nhân cách đẹp đẽ mà mong muốn thấy quá trình trưởng thành. Họ dường như cũng đặc biệt quan tâm đến cách con người ứng xử. Họ có bản năng đọc được những ẩn ý, nhận ra những thay đổi trong cảm xúc hay những căng thẳng không lời.

Tiểu thuyết giật gân/bí ẩn

Thể loại này thu hút độc giả bằng cách tạo nên sự căng thẳng và tình tiết giật gân. Tuy nhiên, những cuốn tiểu thuyết xuất sắc của thể loại này không chỉ dừng lại ở việc gây bất ngờ cho người đọc mà còn nằm ở khả năng thao túng kỳ vọng, khiến độc giả tin rằng họ đã giải được câu đố, rồi sau đó bất ngờ lật ngược tình thế.

Gone Girl là đại diện rõ nét của thể loại này. Ảnh: Substack.

Do vậy, những người yêu thích thể loại này thường không dễ dàng chấp nhận mọi thứ ở bề nổi. Họ có bản tính hoài nghi và luôn tìm kiếm cảm giác sống trong sự bất định, từ đó có xu hướng phân tích từng chi tiết nhỏ và kết nối các dữ kiện trước bất kỳ ai khác.

Những độc giả này luôn đặt thêm một câu hỏi nữa ngay cả khi mọi người xung quanh đã sẵn sàng chuyển sang vấn đề khác. Mỗi cuốn tiểu thuyết giật gân xuất sắc thực chất là một trò chơi giữa tác giả và độc giả, nơi cả hai bên đều cố gắng đi trước đối phương.

Khoa học viễn tưởng

Khoa học viễn tưởng bị lầm tưởng là một thể loại kén người đọc, thực tế hoàn toàn ngược lại. Dù có thể chứa đựng các yếu tố như tàu vũ trụ, du hành thời gian, robot hay AI, cốt lõi của thể loại này là đặt ra những câu hỏi hóc búa về cuộc sống thông qua những tình huống siêu thực.

Khoa học viễn tưởng phản chiếu hiện tại. Ảnh: Amazon.

Khoa học viễn tưởng không thực sự dự đoán tương lai mà đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu hiện tại, khám phá bản chất thế giới, đạo đức và ý nghĩa của con người.

Độc giả yêu thích thể loại này thường sở hữu trí tưởng tượng phong phú và sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng trừu tượng. Họ ưa chuộng các tác phẩm không đưa ra cái kết trọn vẹn, mà để lại dư âm khiến họ phải suy ngẫm.

Họ không ngại việc các giả định của mình bị thách thức, thậm chí dễ dàng bị cuốn hút với những kịch bản khác. Một đặc trưng khác là thể loại này vừa kích thích tư duy, vừa lay động cảm xúc, nên những độc giả gắn bó với nó thường là những người nhạy bén và sâu sắc.

Văn học hư cấu

Thể loại này khá khó định nghĩa vì đặt trọng tâm vào nhân vật và rất đa dạng về bối cảnh và cốt truyện.

Các tác phẩm hư cấu gợi mở nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ảnh: Amazon.

Những tiểu thuyết nổi tiếng như Giết con chim nhại, Đại gia Gatsby, The Road (Con đường) hay Normal People (Người bình thường) đều kể những câu chuyện hoàn toàn khác biệt, nhưng điểm chung là chiều sâu cảm xúc và các nhân vật được xây dựng tinh tế. Ngoài ra, các tác phẩm đều gợi mở nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống mà không đưa ra những lời giải đáp dễ dàng.

Những độc giả yêu thích văn học hư cấu thường bị thu hút bởi các nhân vật hơn là những cốt truyện kịch tính. Họ thích sống chậm lại để cảm nhận sự phát triển tinh tế của nhân vật và thưởng thức lối hành văn được trau chuốt kỹ lưỡng. Họ không cảm thấy khó chịu trước sự mơ hồ, vì họ hiểu rằng cuộc sống luôn biến đổi và không bao giờ hoàn hảo. Họ là những người có thiên hướng suy ngẫm và trân trọng các góc nhìn khác nhau, ngay cả khi họ không đồng tình với những quan điểm đó.

Tiểu thuyết lịch sử

Đây là một trong những thể loại thú vị vì thường đặt nhân vật hư cấu vào những thời khắc có thật trong lịch sử. Thay vì đơn thuần thuật lại các sự kiện lịch sử, thể loại này cho phép độc giả trải nghiệm quá khứ ở một tầng sâu mang tính cá nhân.

Thể loại này đưa biến cố lịch sử thành những câu chuyện nhân văn, gần gũi. Ảnh: Insta.

Những tác phẩm như All the Light We Cannot See, The Nightingale, hay Pachinko là những ví dụ điển hình cho lối kể chuyện này. Chúng đưa biến cố lịch sử thành những câu chuyện nhân văn, gần gũi.

Những độc giả yêu thích tiểu thuyết lịch sử thường có kiến thức và thấu hiểu về cách thế giới hình thành.

Tuy nhiên, họ không chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra, mà còn muốn hiểu cách những con người bình thường đã sinh tồn, thích nghi và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong những giai đoạn đó. Họ cũng tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt, nơi họ có thể bước vào một thời đại khác và khám phá xem sự hiện diện còn sót lại của quá khứ ấy trong hiện tại.