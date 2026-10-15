Tiết lộ bất ngờ về vụ tai nạn của Sean “Diddy” Combs trong tù

Theo Page Six dẫn nguồn từ TMZ, Sean "Diddy" Combs được cho là đã xảy ra xô xát với Christopher Coke - một trùm ma túy người Jamaica có biệt danh "Dudus" tại nhà tù Fort Dix thuộc bang New Jersey, Mỹ.

Nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 9/10, khi Diddy và Christopher Coke có hành vi xô xát trực tiếp. Sau sự cố, rapper 56 tuổi bị chấn thương ở đầu và được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe.

Sau sự cố, rapper 56 tuổi bị chấn thương ở đầu và được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, Page Six từng đưa tin Diddy phải nhập viện sau khi đập đầu vào giường trong phòng giam. Tuy nhiên, thời điểm ấy, nguyên nhân cụ thể dẫn đến chấn thương của nam rapper vẫn chưa được làm rõ.

Theo thông tin mới từ TMZ, vụ xô xát được cho là bắt nguồn từ sự bất mãn của Christopher Coke và một số phạm nhân khác đối với Diddy.

Cụ thể, trước đó, NBC News đăng tải thông tin cho rằng nam rapper được hưởng cuộc sống có nhiều đặc quyền trong tù, đồng thời bị cáo buộc sử dụng điện thoại trái phép, ma túy và rượu.

Sau khi những thông tin này được công bố, nhà chức trách được cho là đã tiến hành ít nhất hai cuộc kiểm tra đột xuất tại nhà tù Fort Dix. Trong quá trình kiểm tra, nhiều điện thoại di động của các phạm nhân, bao gồm Christopher Coke đã bị tịch thu. Sự việc khiến một số tù nhân tức giận vì cho rằng những thông tin liên quan đến Diddy đã khiến họ bị kiểm tra và siết chặt quản lý.

Theo TMZ, Christopher Coke bị giam giữ từ năm 2012 và đang thụ án 23 năm tù. Sau vụ xô xát với Diddy, người này được cho là đã bị đưa vào khu biệt giam trong hai tuần để chịu hình thức kỷ luật.

Trong khi đó, Diddy vốn đã bị chuyển đến Khu giam giữ đặc biệt sau những thông tin do NBC News công bố. Vụ ẩu đả được cho là xảy ra trong khoảng thời gian nam rapper được ra ngoài nghỉ ngơi hằng ngày. Trước những thông tin đang lan truyền, đại diện của Sean "Diddy" Combs đã lên tiếng với Page Six.

Người phát ngôn cho biết phía nam rapper hiện "không có cách nào để xác minh độc lập" những thông tin liên quan đến vụ xô xát được báo chí đăng tải. "Điều chúng tôi quan tâm là sức khỏe và tình trạng hiện tại của Sean", đại diện Diddy chia sẻ.

Người phát ngôn cho biết phía nam rapper hiện "không có cách nào để xác minh độc lập" những thông tin liên quan đến vụ xô xát.

Page Six cũng đã liên hệ với Cục Nhà tù Liên bang Mỹ để đề nghị bình luận về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm đăng bài.

Sean "Diddy" Combs từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ trước khi vướng vào hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Tháng 7/2025, nam rapper bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm. Sau đó, ông bị tuyên án 50 tháng tù giam.

Theo lịch trình được công bố, Sean "Diddy" Combs dự kiến được trả tự do vào ngày 2/3/2028. Thông tin nam rapper bị thương trong nhà tù tiếp tục khiến dư luận quan tâm đến cuộc sống của ông sau song sắt. Tuy nhiên, nguyên nhân chấn thương cũng như diễn biến vụ xô xát hiện vẫn cần được cơ quan chức năng xác nhận chính thức.