Tiết lộ bất ngờ về giang hồ mạng Ngọc 'Rambo'

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”), sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh cùng 05 đối tượng khác để điều tra, xử lý về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Ngọc "Rambo" (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc và các đối tượng Nguyễn Thị Hiền, (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương, (SN 1977, quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh, trú tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Công Hải (SN 1994,quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh), Lài Thành Viên, (SN 1993, quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) và Phạm Thanh Đức, (SN 1986 quê quán: xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình), đều trú tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Quá trình điều tra đã thu giữ: 8 Điện thoại di động, 2 Laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) - là đối tượng Giang hồ mạng, đã có 01 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 02 tiền sự về các hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.