Tiết lộ 7 mẫu xe Trung Quốc ra mắt tại Paris Motor Show 2026

Geely Monjaro EM-i

Khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc tham dự Paris Motor Show 2026 cho thấy các hãng xe nước này đang tiếp tục mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường nội địa, đặc biệt tại châu Âu. Các sản phẩm được giới thiệu lần này trải rộng từ SUV cỡ lớn, xe điện, xe plug-in hybrid (PHEV) đến xe sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi (EREV).

Monjaro EM-i tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 5,8 giây, tiêu hao nhiên liệu 5,4 lít/100km.

Trong đó, Geely Monjaro EM-i là một trong những sản phẩm đáng chú ý. Mẫu SUV Geely Monjaro EM-i có kích thước là 4800/1895/1700mm, sử dụng hệ truyền động PHEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1,5 lít với 2 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh.

Xe có công suất khoảng 409 mã lực, phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 130km với khối pin 29,8 kWh và tổng quãng đường có thể đạt khoảng 1.100km. Monjaro EM-i tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 5,8 giây, tiêu hao nhiên liệu 5,4 lít/100km.

Lynk & Co 07 GT

Một mẫu xe khác là Lynk & Co 07 GT cũng gây được sự chú ý khi sắp góp mặt tại triển lãm ô tô Paris năm 2026. Xe có kích thước là 4.848/1.900/1.485mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn dung tích 614 lít, sở hữu màn hình cảm ứng 15,4 inch, HUD thực tế ảo 9,5 inch và 23 loa Harman Kardon.

Mẫu Lynk & Co 07 GT sử dụng hệ thống hybrid cắm điện EM-P. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) trang bị động cơ 1.5 lít, hộp số DHT 3 cấp và hai mô-tơ điện. Xe đạt công suất cực đại kết hợp 390 kW (523 mã lực). Pin 28,3 kWh, đi được 170km thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC (139km theo tiêu chuẩn WLTP). Phạm vi hoạt động kết hợp là 1.315km.

Li Auto i6

Trong khi đó, Li Auto i6 là mẫu SUV điện 5 chỗ, kích thước của là 4950/1935/1655mm. Phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) của Li Auto i6 có một động cơ điện ở trục sau với công suất 250 kW (325 mã lực).

Phiên bản dẫn động bốn bánh (4WD) có thêm một động cơ điện nữa ở phía trước với công suất 150 kW (201 mã lực). Tổng công suất của hệ thống là 400 kW (536 mã lực).

Pin LFP do CATL sản xuất với dung lượng 87,3 kWh cung cấp năng lượng cho các động cơ điện. Phạm vi hoạt động (CLTC) của Li i6 RWD là 720km (590km WLTP). Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) có phạm vi hoạt động lên đến 660km (CLTC) (541km WLTP).

Theo China EV DataTracker, đây hiện là mẫu xe bán chạy nhất của hãng, với 16.979 chiếc đã được giao cho khách hàng trong nước tính đến tháng 8/2026.

Lynk & Co 07 GT sẽ tham dự Triển lãm ô tô Paris 2026 vào tháng 10 năm nay.

Xpeng G9L

Xpeng G9L cũng là mẫu xe đáng chú ý tại triển lãm lần này. Xe có nhiều lựa chọn hệ truyền động, bao gồm thuần điện và EREV. Phiên bản dành cho thị trường quốc tế có cấu hình 3 hàng ghế. Với hệ thống EREV, tổng phạm vi hoạt động được công bố lên tới khoảng 1.602 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Xpeng G9L là một mẫu crossover cỡ lớn với kích thước 5120/1999/1782mm. Mẫu Xpeng G9L điện tiêu chuẩn được trang bị một động cơ điện ở trục sau. Xe đi được 702km theo tiêu chuẩn CLTC (576 km theo tiêu chuẩn WLTP) với một lần sạc đầy pin LFP 91,9 kWh.

Phiên bản G9L EV dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện bổ sung thêm một động cơ điện 160 kW (215 mã lực) ở trục trước. Công suất cực đại kết hợp của hệ thống là 430 kW (577 mã lực). Phiên bản này có thể di chuyển quãng đường lên đến 660 km theo tiêu chuẩn CLTC (541km theo tiêu chuẩn WLTP) với một lần sạc đầy, với cùng loại pin 91,9 kWh. Ngoài ra còn có gói pin lớn hơn 110 kWh cho quãng đường 755km theo tiêu chuẩn CLTC (619km theo tiêu chuẩn WLTP).

Zeekr 9X

Ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, Zeekr 9X gây chú ý với hệ truyền động PHEV, phiên bản mạnh nhất sử dụng 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất có thể lên tới 1.381 mã lực.

Mẫu xe này được định vị ở nhóm SUV cao cấp, cạnh tranh bằng sức mạnh, công nghệ và trang bị. Xe sở hữu kích thước khá lớn với các thông số 5.239/2.029/1.819mm. Tại Trung Quốc, 9X có sẵn phiên bản 5 hoặc 6 chỗ ngồi.

Leapmotor D19

Một mẫu SUV khác, Leapmotor D19 có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ và được phát triển với cả hệ truyền động thuần điện và EREV. Xe sử dụng kiến trúc điện áp cao, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với hệ thống 800V và thậm chí 1.000V ở một số cấu hình.

Leapmotor D19 EREV được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai động cơ điện, cho công suất cực đại kết hợp 300 kW (402 mã lực) theo tiêu chuẩn. Có hai tùy chọn pin, 63,7 kWh và 80,3 kWh. Phạm vi hoạt động bằng điện (BEV) nằm trong khoảng từ 400 - 500km trong điều kiện CLTC (328 - 410km WLTP). Nhờ hệ thống 800V, D19 sạc pin từ 30 - 80% chỉ trong 15 phút.

Phiên bản xe điện (BEV) của Leapmotor D19 sử dụng hệ thống 1.000V. Phạm vi hoạt động điện (CLTC) là 620 - 720km (508 - 590km theo tiêu chuẩn WLTP). Phiên bản ba động cơ của D19 EV cũng có sẵn. Phiên bản này có pin 115 kWh và công suất cực đại 540 kW (724 mã lực). Khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h là 3,94 giây.

Smart #2

Cuối cùng là Smart #2, mẫu xe điện đô thị có thiết kế nhỏ gọn. Xe được trang bị pin 35,8 kWh và có phạm vi hoạt động khoảng 336km theo WLTP. Mẫu Smart #2 sẽ ra mắt tại Paris với tư cách là một chiếc xe hai chỗ ngồi được thiết kế bởi Mercedes-Benz. Chiếc xe điện nhỏ gọn này được xây dựng trên nền tảng kiến trúc điện nhỏ gọn (ECA). Kích thước của xe là 2.764/1.669/1.555mm với chiều dài cơ sở 1.875mm.

Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu TZ160XS00A với công suất cực đại 60 kW (80 mã lực), đạt tốc độ tối đa 140km/h, pin LFP với các cell pin do CATL sản xuất và toàn bộ quá trình lắp ráp do Geely quản lý.