Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương cần đắp bờ giữ nước mưa để làm đất, gieo sạ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tranh thủ đắp bờ giữ nước

Ngay trong đợt mưa lớn diện rộng vừa qua, trên các cánh đồng khu vực Hòa Châu (phường Hòa Xuân), nông dân huy động máy cày làm đất. Nhiều hợp tác xã cũng tranh thủ thời điểm ruộng ngập nước, đất mềm để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sản xuất.

Ông Huỳnh Cao Trí, Phó trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hòa Xuân cho biết, địa phương đã chỉ đạo các hợp tác xã, tổ dân phố tranh thủ đắp bờ, giữ nước mưa để làm đất, tiết kiệm nguồn nước tưới, chủ động ứng phó với tác động của El Nino. Khi vào vụ, phường sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng điều tiết nguồn nước từ các trạm bơm, bảo đảm sản xuất.

Tương tự, tại các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, nông dân tranh thủ những đợt mưa lớn cuối tháng 11 để làm đất, vệ sinh đồng ruộng. UBND xã Hòa Vang hướng dẫn các hợp tác xã, trưởng thôn vận động nông dân gieo sạ đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ từ ngày 15/12 đến 31/12/2026 nhằm hạn chế thất thoát nước.

Địa phương cũng chú trọng củng cố đội thủy nông cơ sở, nạo vét kênh mương, sửa chữa cửa điều tiết, đắp đập tạm giữ nước; phối hợp với Cụm thủy nông Đồng Nghệ xây dựng lịch tưới, phân phối nước hợp lý. Đồng thời vận động nông dân gia cố bờ ruộng, xử lý hang ổ động vật gây rò rỉ nước, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong suốt vụ sản xuất.

Ở phía nam của thành phố, một số địa phương đã thông báo quyết định điều chỉnh lịch thời vụ, triển khai gieo sạ lúa đông xuân sớm hơn 15 ngày so với trước đây, nhằm tranh thủ trời mưa và nguồn nước đọng xâm xấp mặt ruộng để làm đất, chuẩn bị gieo sạ. Trong đó, phường Điện Bàn bố trí lịch gieo sạ từ ngày 15 đến 31/12/2026.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2026 - 2027, ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Bàn yêu cầu UBND phường, các phòng chuyên môn, hợp tác xã và tổ dân phố phối hợp chặt chẽ, bám sát lịch thời vụ triển khai sản xuất đạt hiệu quả, bảo đảm các điều kiện phục vụ sản xuất ngay từ đầu vụ.

Dự trữ nước tưới cho vụ hè thu

Sở Nông nghiệp và Môi trường định hướng áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước tưới trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2026 - 2027. Theo đó, các công trình thủy lợi không cấp nước phục vụ làm đất đầu vụ; nông dân cần chủ động đắp bờ, giữ nước mưa để làm đất, gieo sạ.

Trong quá trình sản xuất, áp dụng phương pháp tưới “ướt - khô xen kẽ” nhằm giúp đất thông thoáng, rễ lúa phát triển sâu, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế đổ ngã và giảm lượng nước tưới.

Sở cũng đề nghị các địa phương bố trí lịch gieo sạ, cơ cấu giống phù hợp với từng vùng, tránh sử dụng các nhóm giống có thời gian sinh trưởng khác nhau trên cùng một cánh đồng, gây khó khăn trong điều tiết và lãng phí nguồn nước tưới.

Đồng thời khoanh vùng diện tích chủ động nguồn nước để tổ chức gieo sạ tập trung, đồng loạt theo lịch thời vụ; vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, có nguy cơ thiếu nước. Việc chuyển đổi cần thực hiện tập trung theo nhóm cây trồng để thuận lợi trong điều tiết nguồn nước.

Ông Đào Văn Thiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng thông tin, theo dự báo khí tượng, thủy văn đến tháng 4/2027, việc bảo đảm nguồn nước tưới cho vụ đông xuân và cả năm 2027 sẽ rất khó khăn, có khả năng thiếu nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp như các năm 2020 và 2021.

Để thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn nước tưới, công ty đã đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng nước và thông báo, hướng dẫn người dân đắp bờ giữ nước mưa để làm đất, gieo sạ. Sau khi gieo sạ xong thì tưới nước theo phương thức “ướt - khô xen kẽ”, dự trữ nước cho phòng chống hạn, chống xâm nhập mặn trong năm 2027.

Đồng thời lập kế hoạch dùng nước cho từng diện tích, xứ đồng, khu tưới và từng tuyến kênh gửi về các chi nhánh thủy lợi phụ trách và nạo vét, phát dọn kênh mương thông thoáng để bảo đảm nước chảy đến chân ruộng.

Cùng với đó, bố trí thủy nông viên để vận hành, điều tiết, dẫn nước bảo đảm từng khu tưới, xứ đồng, tuyến kênh, tiết kiệm, hợp lý, không để xảy ra thiếu nước, khô hạn cục bộ.

Các địa phương bố trí lúa vụ đông xuân trổ tập trung từ ngày 25 đến 31/3/2027, công ty sẽ ngừng cấp nước vụ đông xuân vào ngày 20/4/2027 và không kéo dài thời gian tưới cuối vụ nhằm tiết kiệm, dự trữ nguồn nước tưới cho vụ hè thu.