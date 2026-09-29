Tiết kiệm năng lượng vì mục tiêu tăng trưởng

Giảm phát thải, hướng đến sản xuất xanh

Nếu trước đây, tiết kiệm điện chủ yếu được chú trọng trong những tháng cao điểm nắng nóng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang cách tiếp cận dài hạn như đầu tư công nghệ, tăng cường quản trị năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng sạch tại chỗ.

Tại Công ty may LGG, phường Bình Thuận, việc sử dụng điện tiết kiệm được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với sản lượng lớn, hằng năm, doanh nghiệp đã chủ động loại bỏ các thiết bị lạc hậu trong dây chuyền sản xuất, thay thế bằng những thiết bị hiện đại có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tận dụng tối đa nguồn sáng và thông gió tự nhiên tại nhà xưởng.

Bên cạnh đó, công ty quy định chỉ vận hành điều hòa nhiệt độ ở mức từ 27 - 28 độ C, bật sau khi người lao động vào làm việc khoảng 30 phút và tắt trước giờ tan ca 30 phút. Công tác bảo dưỡng máy móc định kỳ, cải tiến kỹ thuật và tối ưu quy trình sản xuất cũng được đẩy mạnh nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí điện năng.

Công ty TNHH MTV Bao bì DHT, cụm công nghiệp Phúc Ứng lắp đặt điện năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, bên cạnh các giải pháp tiết kiệm điện truyền thống, việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang là hướng đi hiệu quả giúp khách hàng chủ động nguồn năng lượng tại chỗ. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện đã có trên 600 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất đạt gần 22.000 kWp. Mô hình tự dùng này không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện, giảm tải cho lưới điện khu vực vào ban ngày (thời điểm nhu cầu làm mát tăng cao) mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, tổ dân phố 8, phường Minh Xuân chia sẻ: Hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ (BESS) đã giúp gia đình ông tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đặc biệt vào mùa hè nắng nóng, dù nhu cầu làm mát của gia đình tăng lên rất cao nhưng hóa đơn tiền điện mua từ lưới điện quốc gia đã giảm đi đáng kể.

Cùng với việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) đối với các khách hàng sản xuất lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên). Đến nay, 100% khách hàng thuộc nhóm này đã ký thỏa thuận cam kết dịch chuyển phụ tải ra khỏi khung giờ cao điểm của hệ thống điện miền Bắc khi có yêu cầu. Việc tham gia DR không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý năng lượng, tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn thể hiện tinh thần đồng hành cùng ngành Điện trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 8% tổng tiêu thụ năng lượng

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm lãng phí năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm năng lượng tối thiểu 8% trên tổng tiêu thụ năng lượng. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải tiết kiệm ít nhất 5% lượng xăng, dầu tiêu thụ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiết kiệm tối thiểu 4%; dịch vụ công cộng tiết kiệm ít nhất 12%; lĩnh vực dân dụng sinh hoạt và thương mại - dịch vụ đạt mức tiết kiệm từ 3% đến 3,3%. Đối với ngành công nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân theo từng ngành, từng phân ngành, với mức giảm từ trên 5% đến gần 25%, tùy loại hình sản xuất và công nghệ áp dụng.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện; triển khai các giải pháp quản lý, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn. Công ty đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất lớn, có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để thông tin về kế hoạch cung ứng điện năm 2026; tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp chủ động dịch chuyển phụ tải khỏi các khung giờ cao điểm, nhất là khi phụ tải đỉnh tăng cao, gây áp lực lên hệ thống điện.

Ông Trần Văn Bằng, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết: Sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, nhất là thời điểm cao điểm, phụ tải tăng đột biến. Nhiều doanh nghiệp không chỉ ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại, mà còn chủ động đầu tư công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, từ đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.