Tiết kiệm năng lượng: Từ giải pháp kỹ thuật đến văn hóa quản trị

Chương trình nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng không đơn thuần là một chương trình kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ quản trị mang tính chiến lược.

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng gắn với vai trò dẫn dắt của lãnh đạo và quản trị thay đổi sẽ góp phần cải thiện hiệu quả tài chính trong ngắn hạn, nâng cao năng lực điều hành và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của BSR.

Giáo sư Sung Hag Yong truyền đạt các nội dung tại hội thảo

Phát biểu mở đầu, ông Lê Hải Tuấn - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất, Trưởng ban VHSX, cho biết BSR hiện đã áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, các giải pháp tối ưu hóa năng lượng, cải tiến thiết bị và công nghệ đảm bảo an toàn vận hành Nhà máy, đạt chỉ tiêu EII năm 2026 dưới 101,5%; chú trọng tối ưu công suất, hiệu suất các sản phẩm giá trị cao và giảm tổn thất dầu thô, chi phí sản xuất và từng bước tích hợp các tiêu chí ESG theo thông lệ quốc tế vào hoạt động sản xuất, vận hành.

Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Ban Lãnh đạo và CBCNV BSR mong muốn tiếp tục cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên sâu và nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến vào thực tiễn, gắn với việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu ESG của Tổng công ty.

Lãnh đạo và NLĐ BSR chia sẻ văn hóa tiết kiệm tại BSR

Chuyên đề do Giáo sư Sung Hag Yong - Chuyên gia tư vấn quản lý cấp cao, Giáo sư Quản trị tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc trình bày. Với kinh nghiệm 45 năm trong lĩnh vực lọc hóa dầu, quản trị, Giáo sư Sung nhấn mạnh năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới không chỉ đến từ tài sản, công nghệ hay nguồn vốn mà còn phụ thuộc vào tư duy, thói quen làm việc, năng lực lãnh đạo và hệ thống quản trị.

Theo nội dung chuyên đề, năng lượng là một trong những cấu phần chi phí có thể kiểm soát trực tiếp trong hoạt động sản xuất. Việc sử dụng hiệu quả hơn mỗi đơn vị điện, hơi nước hoặc khí nhiên liệu không chỉ góp phần giảm chi phí vận hành, cải thiện kết quả tài chính mà còn giúp giảm phát thải và nâng cao uy tín ESG của doanh nghiệp.

Vì vậy, tiết kiệm năng lượng cần được nhìn nhận là nhiệm vụ quản trị gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thay vì là trách nhiệm riêng của một Ban, đơn vị hoặc bộ phận chuyên môn.

“Lãnh đạo tạo ra văn hóa, văn hóa thúc đẩy hiệu suất và hiệu suất tạo nên giá trị”

Để tạo ra thay đổi bền vững, vai trò của đội ngũ lãnh đạo và quản lý được xác định là yếu tố then chốt. Lãnh đạo cần thống nhất mục tiêu, phân định rõ trách nhiệm, đưa các chỉ số năng lượng vào hoạt động theo dõi, đánh giá và thường xuyên trao đổi về kết quả thực hiện.

Đồng thời, mỗi cán bộ, người lao động cần chủ động nhận diện và đo lường những điểm tiêu hao năng lượng trong phạm vi công việc, hoạt động hằng ngày của mình, từ rò rỉ hơi, đốt đuốc, vận hành thiết bị chưa tối ưu đến việc sử dụng điện, chiếu sáng và điều hòa chưa hợp lý.

Thông điệp của chương trình được cô đọng trong chuỗi giá trị: Lãnh đạo tạo ra văn hóa, văn hóa thúc đẩy hiệu suất và hiệu suất tạo nên giá trị. Khi tiết kiệm năng lượng trở thành mối quan tâm hằng ngày của người quản lý và hành động chủ động của mỗi người lao động, BSR có thể chuyển từ các chiến dịch ngắn hạn sang một hệ thống quản trị lâu dài, hướng tới vận hành xuất sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện hiệu quả các mục tiêu ESG.