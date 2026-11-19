Tham dự có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp cùng các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, thị trường năng lượng thế giới biến động, các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực lớn về chi phí sản xuất và yêu cầu chuyển đổi xanh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch VECEA phát biểu tại Hội Nghị (Ảnh: Zen Linh)

Đặc biệt, nhiều thị trường xuất khẩu đang siết chặt các yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đối với một số nhóm hàng hóa.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch VECEA - cho biết, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam đặt mục tiêu đạt 1.000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026.

Chương trình còn có phiên tư vấn trực tiếp, giúp doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng (Ảnh: Zen Linh)

Thông qua hoạt động kết nối, cộng đồng hướng tới trở thành diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những chủ trương, chính sách, quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhiều giải pháp công nghệ cũng được giới thiệu, tập trung vào xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, tối ưu hóa quá trình vận hành và giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất…

Chương trình còn có phiên tư vấn trực tiếp, giúp doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.