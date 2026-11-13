Tiết kiệm năng lượng: Thay đổi nhận thức, giảm hàng tỷ đồng tiền điện

Trong giai đoạn 2019 - 2025, Trung tâm Phát triển Công Thương Bắc Ninh đã tích cực tham mưu, phối hợp triển khai nhiều đề án, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Cô và trò Trường Tiểu học Yên Dũng số 2 dạy và học tập dưới ánh đèn LED tiết kiệm điện do Trung tâm Phát triển Công Thương Bắc Ninh hỗ trợ lắp đặt năm 2026.

Nổi bật là đề án xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tại 56 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cũ). Cùng với đó, chương trình thực hiện 5 đề án lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, công trình công cộng; 4 đề án xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại quảng trường, khuôn viên các xã và 1 đề án lắp đặt đèn trang trí bằng công nghệ LED tại trụ sở Sở Công Thương. Năm 2022, Trung tâm còn tham gia xây dựng thí điểm mô hình điện mặt trời mái nhà tại Trường Tiểu học xã Liên Bão (cũ).

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức. Trong giai đoạn vừa qua, Trung tâm thực hiện 14 đề án tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng; tổ chức 40 cuộc thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm năng lượng cho học sinh và 9 hội nghị tập huấn cho cơ quan, đơn vị, hộ gia đình. Đồng thời, phát hành 31 nghìn cuốn sổ tay tiết kiệm năng lượng dành cho học sinh, 28 nghìn cuốn hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm trong gia đình và 14 nghìn cuốn sổ tay sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp.

Đối với khối sản xuất, chương trình quốc gia đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 20 doanh nghiệp, xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại 16 doanh nghiệp và tổ chức 12 hội thảo tuyên truyền. Trung tâm cũng tổ chức tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn cho 4 doanh nghiệp; tham gia kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại 40 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong và ngoài tỉnh.

Tổng kinh phí ngân sách nhà nước dành cho các nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do ngành Công Thương triển khai giai đoạn 2019 - 2025 đạt hơn 17,62 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn kinh phí khác huy động được hơn 2 tỷ đồng. Riêng tổng kinh phí thực hiện chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố là 38,48 tỷ đồng, gồm ngân sách thành phố, kinh phí ngành điện và nguồn vốn doanh nghiệp.

Điểm đáng ghi nhận là hiệu quả chương trình không chỉ thể hiện qua số lượng mô hình, dự án mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người sử dụng năng lượng. Thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn và mô hình thực tế, tiết kiệm năng lượng từng bước trở thành thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Người dân quan tâm hơn đến việc lựa chọn thiết bị có hiệu suất cao, sử dụng điện hợp lý; doanh nghiệp chủ động nhận diện những khâu tiêu hao nhiều năng lượng để có giải pháp cải tiến phù hợp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Yonz Technology Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Lư) lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 10,5 MWp (tương đương hơn 10.500 kWp), đứng trong tốp các doanh nghiệp dẫn đầu phát triển năng lượng xanh tại Bắc Ninh.

Theo Sở Công Thương, sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 1,646 tỷ kWh, chiếm 1,94% sản lượng điện thương phẩm. Nếu quy đổi tham khảo theo mức 2 nghìn đồng/kWh, lượng điện tiết kiệm này tương ứng giá trị khoảng 3,292 nghìn tỷ đồng trong cả giai đoạn. Kết quả góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng điện, chi phí đầu vào trong sản xuất, qua đó hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, tiết kiệm năng lượng còn có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm cung ứng điện. Mỗi kWh điện tiết kiệm được góp phần giảm áp lực lên hệ thống, hạn chế nguy cơ thiếu điện vào thời điểm cao điểm, đồng thời giảm phát thải, bảo vệ môi trường và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Giai đoạn 2026 - 2030, ngành Công Thương tiếp tục xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông; hỗ trợ kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thay thế thiết bị hiệu suất thấp.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng; phát triển các mô hình chiếu sáng thông minh, ứng dụng năng lượng tái tạo tại công sở, trường học, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Từ những mô hình cụ thể đến sự thay đổi trong thói quen sử dụng năng lượng, chương trình đang tạo nền tảng để tiết kiệm điện trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.