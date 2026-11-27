Ông Trần Nhựt Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Ngày 27/11, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Giải pháp điện an toàn thông minh – Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, nhằm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Trần Nhựt Thanh cho biết, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và ứng dụng các giải pháp quản lý, vận hành thông minh là nhiệm vụ thiết thực, gắn với định hướng phát triển công nghiệp, thương mại và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Huỳnh Phúc Sơn – TTXVN

Thực tiễn cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh còn khá lớn, có thể khai thác thông qua nhiều giải pháp như cải tiến công tác quản lý, tối ưu quy trình vận hành, tăng cường kiểm tra, bảo trì thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao và ứng dụng hệ thống giám sát năng lượng thông minh. Doanh nghiệp cần chủ động đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, xác định những khu vực tiêu thụ lớn để lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm sản xuất, điều kiện kỹ thuật và khả năng đầu tư, bảo đảm hài hòa giữa an toàn, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, Sở Công Thương tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực an toàn điện, quản lý năng lượng thông minh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá nhu cầu, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại đơn vị, lựa chọn công nghệ và giải pháp phù hợp, khả thi, mang lại hiệu quả đầu tư lâu dài.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Huỳnh Phúc Sơn – TTXVN

Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sở tiếp tục quan tâm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, công nghệ và các mô hình ứng dụng phù hợp, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng năng lượng gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn điện; chia sẻ các giải pháp an toàn điện thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời an toàn, hiệu quả, quản lý năng lượng và số hóa hoạt động doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát năng lượng.

Ông Nguyễn Phước Huy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật điện – Tự động hóa A&E cho rằng, giảm chi phí năng lượng là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận. Theo đó, tiết kiệm năng lượng trước hết có thể bắt đầu từ việc nhận diện và khắc phục những thất thoát trong quá trình sử dụng. Nhiều giải pháp không đòi hỏi vốn đầu tư lớn mà chủ yếu xuất phát từ thay đổi thói quen và điều chỉnh quy trình vận hành như tắt thiết bị khi không sử dụng, khắc phục tình trạng rò rỉ nước, khí nén, điều chỉnh áp suất máy nén khí, lò hơi và nhiệt độ máy lạnh phù hợp với nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp cũng có thể bố trí thời gian vận hành thiết bị vào khung giờ có giá điện thấp hơn để giảm chi phí.

Đại biểu tham quan các mô hình, hệ thống thiết bị kiểm soát, quản lý năng lượng hiệu quả, an toàn. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Đối với những giải pháp cần đầu tư, doanh nghiệp nên ưu tiên các hạng mục có chi phí hợp lý nhưng khả năng tiết kiệm cao như lắp đặt tôn lấy sáng để tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng biến tần để điều chỉnh công suất thiết bị theo nhu cầu, lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm và tối ưu hoạt động của các hệ thống bơm, xử lý nước thải… Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng vận hành đúng quy trình, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao hiệu suất thiết bị; xem xét thay thế những thiết bị đã xuống cấp, tiêu hao năng lượng lớn, có chi phí vận hành và bảo trì cao.

Ông Nguyễn Phước Huy nhấn mạnh, doanh nghiệp cần rà soát tổng thể các dạng năng lượng sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như điện, hơi, nước, khí nén và các hệ thống phụ trợ, từ đó tập trung vào những khâu có tỷ trọng tiêu thụ lớn và tiềm năng tiết kiệm cao. Thực hiện tiết kiệm năng lượng đúng cách không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế tác động từ biến động giá và nguy cơ thiếu hụt năng lượng mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn quản lý môi trường.