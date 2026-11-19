Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3). Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hội, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia, doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, tài chính.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường, yêu cầu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngày càng cấp thiết. Cùng với đó, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu và nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang từng bước triển khai, hoàn thiện các cơ chế giảm phát thải, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với một số nhóm hàng hóa. Những yêu cầu này đặt ra áp lực chuyển đổi đối với doanh nghiệp, đồng thời khiến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch VECEA phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch VECEA nhấn mạnh vai trò kết nối của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, với sự đồng hành của Cục Năng lượng - Dầu khí và sự tham gia tích cực của các bên liên quan, Cộng đồng đặt mục tiêu đạt 1.000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026. Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, Cộng đồng hướng tới trở thành diễn đàn kết nối, hình thành các cơ hội hợp tác và thúc đẩy đầu tư vào những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những chủ trương, cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nắm bắt định hướng quản lý, chủ động thực hiện các yêu cầu pháp lý và khai thác những chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh nội dung chính sách, các chuyên đề tập trung giới thiệu giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, trong đó có các giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh.

Một nội dung được doanh nghiệp quan tâm là các giải pháp tài chính hỗ trợ đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng. Việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải thiện hiệu suất thiết bị và tối ưu quy trình sản xuất.

Hội thảo cũng tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi với chuyên gia, tổ chức cung cấp dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hội, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia, doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất tại hội thảo.

Thông qua các hoạt động kết nối và chia sẻ tại hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhân rộng các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh.

Tiếp nối hội thảo tại Nghệ An, Hội nghị thường niên Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 12/2026. Đây là sự kiện cuối cùng trong chuỗi hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam năm 2026.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam là nền tảng tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin, dữ liệu bao gồm: CSDL Người quản lý năng lượng; CSDL Kiểm toán viên năng lượng; CSDL đơn vị tư vấn năng lượng; bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.... Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam thường xuyên cập nhật và cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong hoạt động sử dụng năng lượng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.