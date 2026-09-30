Tiết kiệm mãi không thành: 3 thay đổi nhỏ có thể giúp bạn giữ tiền dễ hơn

3 điều giúp bạn tiết kiệm tốt hơn

Đặt mục tiêu vừa sức thay vì chạy theo những con số “đẹp”

Một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch tiết kiệm dễ thất bại là đặt mục tiêu dựa trên mong muốn thay vì khả năng thực tế.

Việc cố gắng dành một tỷ lệ quá cao trong thu nhập có thể khiến ngân sách sinh hoạt trở nên chật chội. Khi những khoản phát sinh bất ngờ xuất hiện, kế hoạch dễ bị phá vỡ. Lặp lại tình trạng này nhiều lần, bạn có thể hình thành tâm lý cho rằng mình không biết tiết kiệm.

Thay vì đặt mục tiêu thật cao ngay từ đầu, hãy bắt đầu với một khoản tiền mà bạn có thể duy trì ổn định trong cả những tháng phát sinh nhiều chi phí. Khi thói quen đã hình thành và tài chính cho phép, khoản tiết kiệm có thể được tăng dần.

Điều quan trọng không phải là tiết kiệm được bao nhiêu trong một vài tháng, mà là duy trì được việc tiết kiệm trong thời gian dài.

Đừng chờ cuối tháng mới tiết kiệm

“Cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu” là một cách làm khá phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Khi tiền vẫn nằm trong tài khoản chi tiêu, chúng ta dễ coi đó là khoản có thể sử dụng.

Những khoản mua sắm nhỏ, ăn uống, giải trí hay các chi phí phát sinh tưởng như không đáng kể có thể dần khiến số tiền dự định tiết kiệm biến mất.

Một cách đơn giản hơn là đảo ngược thứ tự: tiết kiệm trước, chi tiêu sau.

Ngay khi nhận thu nhập, hãy chuyển một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm hoặc một tài khoản riêng. Phần tiền còn lại mới được xem là ngân sách dành cho các nhu cầu trong tháng.

Việc tách tiền tiết kiệm khỏi tài khoản sử dụng hằng ngày cũng tạo thêm một “khoảng cách” cần thiết. Khi muốn chi tiêu, bạn sẽ phải chủ động thực hiện thêm một bước thay vì dễ dàng sử dụng số tiền đang có sẵn.

Bạn nên tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Không cần theo dõi từng đồng, hãy tìm đúng nơi dễ “thủng ví”

Một kế hoạch tài chính quá chi tiết cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến việc tiết kiệm nhanh chóng bị bỏ cuộc.

Việc chia ngân sách thành quá nhiều nhóm và ghi lại từng khoản chi có thể tạo cảm giác nặng nề, đặc biệt với những người không có thói quen theo dõi tài chính thường xuyên.

Thay vì kiểm soát mọi khoản, hãy tập trung vào một vài nhóm chi tiêu có khả năng vượt ngân sách cao nhất. Đó có thể là ăn ngoài, mua sắm trực tuyến, đồ uống, quần áo, giải trí hoặc những món đồ được mua theo cảm hứng.

Sau khi xác định được các khoản này, hãy đặt ra giới hạn cụ thể cho từng nhóm và cố gắng duy trì trong phạm vi đã định.

Cách làm này vẫn cho phép bạn tận hưởng cuộc sống nhưng hạn chế tình trạng chi tiêu theo cảm xúc. Quan trọng hơn, việc quản lý tài chính trở nên đơn giản và dễ duy trì hơn.

Tiết kiệm hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải hoàn hảo

Một kế hoạch tiết kiệm không cần hoàn hảo ngay từ đầu. Việc đôi lúc chi vượt ngân sách hoặc phải sử dụng tiền tiết kiệm không có nghĩa toàn bộ kế hoạch đã thất bại.

Điều quan trọng là sau mỗi lần gặp vấn đề, bạn có thể điều chỉnh lại mức tiết kiệm, cách phân bổ tiền hoặc những khoản chi dễ vượt kiểm soát.

Thay vì cố gắng thay đổi tất cả cùng lúc, hãy bắt đầu bằng một mục tiêu vừa sức, tạo thói quen chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận thu nhập và tập trung kiểm soát những khoản chi lớn hoặc dễ phát sinh nhất.

Tiết kiệm thường không đến từ một quyết định lớn trong thời gian ngắn. Đó là kết quả của những khoản tiền được giữ lại đều đặn và một cách quản lý đủ đơn giản để có thể lặp lại trong thời gian dài.

Vì vậy, nếu từng tiết kiệm thất bại, thay vì trách bản thân thiếu kỷ luật, hãy thử xem lại phương pháp. Một cách tiết kiệm phù hợp với thu nhập, nhu cầu và thói quen chi tiêu thực tế có thể giúp việc giữ tiền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.