Tiết kiệm khôn ngoan không phải là cắt mọi khoản chi, 3 việc này càng không nên tiếc tiền

Có tiền nên tiết kiệm, nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với việc biến mọi khoản chi thành một cuộc cân đo từng đồng. Điều quan trọng hơn là hiểu khoản nào thực sự cần thiết, khoản nào có thể trì hoãn và khoản nào có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Trong cuộc sống, có 3 nhóm chi phí dù muốn quản lý tài chính chặt chẽ đến đâu cũng không nên quá dè sẻn.

Chi cho sức khỏe khi thực sự cần thiết

Không ít người sẵn sàng chi tiền cho mua sắm, ăn uống hoặc những nhu cầu nhất thời nhưng lại chần chừ khi cần kiểm tra sức khỏe. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, họ có thể chọn theo dõi thêm, tự mua thuốc hoặc trì hoãn việc thăm khám vì lo tốn kém.

Tuy nhiên, việc bỏ qua một vấn đề sức khỏe không phải lúc nào cũng giúp tiết kiệm. Trong nhiều trường hợp, phát hiện và xử lý sớm có thể giúp hạn chế tình trạng kéo dài và những chi phí phát sinh sau đó.

Chi đúng lúc cho sức khỏe không có nghĩa là phải lựa chọn dịch vụ đắt tiền hay thực hiện mọi kiểm tra. Những khoản phù hợp với nhu cầu thực tế như thăm khám khi có dấu hiệu bất thường, sử dụng thuốc theo hướng dẫn chuyên môn, ăn uống hợp lý, vận động và nghỉ ngơi vẫn đáng được ưu tiên.

Một khoản tiền có thể tiết kiệm lại trong tương lai, nhưng sức khỏe và thời gian thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại dễ dàng.

Đừng tiếc tiền cho những thứ giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Một món đồ có giá vài triệu đồng có thể khiến nhiều người đắn đo, dù nó có khả năng giúp công việc hằng ngày nhanh và nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, họ lại chấp nhận mất hàng giờ làm thủ công hoặc tiếp tục sử dụng một công cụ đã xuống cấp.

Khi tính toán chi tiêu, ngoài giá mua ban đầu, nên tính cả thời gian và công sức mà sản phẩm có thể tiết kiệm được. Một thiết bị phù hợp, phần mềm cần thiết hay dụng cụ chất lượng tốt có thể giúp giảm những công việc lặp lại và giải phóng thời gian cho những việc quan trọng hơn.

Tất nhiên, mua đồ đắt tiền không đồng nghĩa với chi tiêu thông minh. Trước khi xuống tiền, có thể tự hỏi: Mình có sử dụng thường xuyên không? Sản phẩm giải quyết vấn đề cụ thể nào? Thời gian và công sức tiết kiệm được có tương xứng với số tiền bỏ ra không?

Nếu câu trả lời rõ ràng, đây có thể là khoản chi hợp lý thay vì chỉ nhìn vào giá bán.

Học hỏi và nâng cao năng lực cũng là một khoản đầu tư

Một cuốn sách, khóa học hay lớp học kỹ năng đôi khi không mang lại kết quả ngay lập tức nên dễ bị xem là khoản chi có thể cắt giảm. Tuy nhiên, kiến thức và kỹ năng thường tạo ra giá trị trong thời gian dài.

Việc nâng cao chuyên môn có thể giúp một người hoàn thành công việc tốt hơn hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Những kỹ năng như ngoại ngữ, công nghệ, giao tiếp hay quản lý tài chính cũng có thể hỗ trợ việc xử lý công việc và ra quyết định hiệu quả hơn.

Dù vậy, “đầu tư cho bản thân” không có nghĩa là mua mọi khóa học được quảng cáo. Trước khi chi tiền, nên xác định rõ mục tiêu, kiểm tra nội dung, người hướng dẫn và khả năng áp dụng vào công việc hoặc cuộc sống.

Nếu một khóa học chỉ được mua vì tâm lý sợ bỏ lỡ hoặc vì quảng cáo hấp dẫn, đó chưa chắc là khoản đầu tư cần thiết.

Quản lý tài chính tốt không nằm ở việc cắt giảm mọi khoản chi xuống mức thấp nhất. Điều quan trọng hơn là biết đồng tiền đang được sử dụng cho mục đích gì.

Có những khoản chi phục vụ nhu cầu nhất thời, nhưng cũng có những khoản giúp bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao năng lực trong tương lai. Cách tiếp cận hợp lý là cân nhắc giá trị nhận được thay vì chỉ nhìn vào số tiền phải bỏ ra.

Vì vậy, thay vì tự đặt nguyên tắc “không được tiêu tiền”, có thể bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Khoản tiền này có thực sự đáng chi hay không?

Khi trả lời được câu hỏi đó, việc tiết kiệm sẽ bớt cực đoan và trở thành một phần của cách quản lý tài chính chủ động hơn.