Tiết kiệm hơn 1.700 tỷ đồng mỗi năm về thủ tục hành chính

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm và đề xuất cắt giảm đạt 667 thủ tục, tương đương 56%, vượt mục tiêu tối thiểu 50% đề ra. Kết quả rà soát chỉ ra có 753 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ. Đây được đánh giá là nhóm dư địa cắt giảm rất lớn.

Đáng chú ý, nhóm 25 thủ tục hành chính trọng điểm, chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm khoảng 1.730 tỷ đồng mỗi năm khi các phương án được vận hành đồng bộ.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh hoàn thành vào quý II/2027

Do nhiều vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, từ hơn 4.310 tỷ đồng lên mức gần 4.630 tỷ đồng; đồng thời gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027. Toàn bộ phần vốn tăng lên nằm ở chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tăng từ hơn 3.880 tỷ đồng lên gần 4.170 tỷ đồng. Các khoản mục về xây lắp, quản lý dự án và tư vấn đầu tư được giữ nguyên.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có tổng diện tích thu hồi đất gần 61.000 m², ảnh hưởng trực tiếp đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Đến giữa năm 2026, công tác bàn giao mặt bằng mới cơ bản hoàn tất, nhưng vẫn tồn đọng nhiều vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất và chính sách bồi thường.

Hơn 5.800 chỗ ở sinh viên chưa có người thuê

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, đến tháng 10/2026, hai khu nhà ở sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố có tổng cộng gần 13.500 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.670 chỗ đã cho thuê, còn hơn 5.800 chỗ trống, tương đương khoảng 43% tổng số chỗ ở. Cụ thể, tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm, tổng số chỗ ở theo thiết kế là 7.368 chỗ, được bố trí theo mô hình sáu chỗ ở mỗi căn hộ, đến hết tháng 10 đã cho thuê 4.848 chỗ, còn 2.520 chỗ trống. Tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Yên Sở, tổng số chỗ ở theo thiết kế gần 6.130 chỗ, có hơn 2.820 chỗ đang cho thuê, còn hơn 3.300 chỗ trống.