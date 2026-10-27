Tiết học thu hút của những 'giảng viên' Cảnh sát cơ động Hà Nội

Thượng úy Lê Văn Ba – Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đặt các câu hỏi tình huống thực tế về cách xử lý khi gặp người lạ cho học sinh.

Trên bục sân khấu giữa sân trường, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong bộ quân phục dã chiến bất ngờ lao tới khống chế đồng đội đang đóng vai nạn nhân. Chỉ bằng một cú hạ thấp trọng tâm và đòn chân dứt khoát, người bị khống chế đã lật ngược tình thế, quật ngã đối phương xuống sàn. Phía dưới, hàng trăm học sinh ngồi kín sân trường đồng loạt ồ lên. Nhiều cánh tay giơ lênkhi báo cáo viên cầm micro bước xuống đặt câu hỏi.

Đó là mở đầu buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại và bắt cóc trẻ em do Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt tổ chức ngày 26-10. Hoạt động nằm trong chuỗi phần việc hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" của lực lượng Công an Thủ đô.

Giáo án do Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động xây dựng đã đi thẳng vào những tình huống sát sườn với lứa tuổi học đường. Mở đầu bài giảng, các chiến sĩ giúp học sinh nhận diện ba vùng trọng yếu trên cơ thể gồm phần đầu, phần thân giữa và phần thân dưới. Từng vị trí nhạy cảm như mắt, yết hầu, sống mũi, chấn thủy, hai bên hông hay hạ bộ được chỉ rõ. Mục đích rất cụ thể. Các em cần biết đâu là vùng cơ thể của mình phải bảo vệ tuyệt đối, đồng thời biết chính xác điểm yếu của kẻ tấn công để phản kháng khi rơi vào tình thế nguy ngập.

Đại úy Ngô Quang Diệm – Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1; Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động thị phạm tình huống võ thuật cho các em học sinh

Phần thu hút học sinh nhất là các bài tập xử lý khi ở nhà một mình và khi giáp mặt người lạ. Báo cáo viên đặt tình huống khi đang ở nhà một mình mà có người lạ gõ cửa xin vào, trẻ phải làm gì. Nhiều học sinh lớp 1, lớp 2 đứng bật dậy giành micro trả lời. Các chiến sĩ đã hướng dẫn các em những mẹo nhỏ nhưng thực tế. Tuyệt đối không mở cửa nếu chưa có sự xác minh của người lớn. Khi thấy người lạ gõ cửa, trẻ có thể giả vờ gọi thật to tên bố mẹ như thể người lớn đang ở phòng trong, hoặc vặn lớn âm lượng tivi để kẻ xấu tưởng nhà đông người mà bỏ đi. Giữa bố mẹ và con cái cũng cần thống nhất sẵn những ký tín, ám hiệu riêng. Trong trường hợp xấu nhất khi kẻ gian đột nhập, nguyên tắc sống còn là chạy thật nhanh ra ngoài và hô hoán để thu hút sự chú ý của hàng xóm.

Ở ngoài cổng trường hay nơi công cộng, nguyên tắc an toàn được gói gọn lại. Học sinh kiên quyết nói "KHÔNG" trước hành vi không an toàn, hạn chế nói chuyện và tuyệt đối không nhận quà, đồ ăn hay đi theo người lạ, kể cả khi người đó tự nhận là người quen được bố mẹ nhờ đến đón. Các em được nhắc nhở phải thuộc lòng số điện thoại của bố mẹ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chốt bảo vệ gần nhất và gọi ngay tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi gặp nguy hiểm.

Các em học sinh hào hứng giơ tay xin trả lời các câu hỏi xử lý tình huống thoát hiểm.

Không dừng ở lý thuyết phòng ngừa, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm mẫu bảy tình huống tự vệ thoát hiểm khi bị kẻ xấu tấn công trực diện hoặc từ phía sau. Khi bị đối tượng cầm tay lôi kéo đi, học sinh không nên giằng co theo bản năng vì sức trẻ không thể thắng sức người lớn. Cách xử lý đúng là lập tức chuyển thành tư thế chân trước chân sau, chùng hai gối để hạ thấp trọng tâm nhằm ghì lực kéo, sau đó dùng chân sau lấy đà đá mạnh liên tiếp vào vùng hạ bộ của kẻ xấu rồi bỏ chạy.

Với tình huống nguy hiểm hơn như bị bóp cổ dí sát vào tường hoặc bị siết cổ từ phía sau, các chiến sĩ hướng dẫn học sinh gập nhanh cằm xuống sát cổ họng để giữ đường thở, tránh bị ngạt ngay lập tức. Tiếp đó, tận dụng hai bàn tay tấn công dứt khoát vào mắt hoặc đẩy hông sang ngang để đánh vào vùng hạ bộ của đối phương. Khi kẻ xấu theo phản xạ buông tay che chỗ đau, các em phải tận dụng từng giây để chạy về nơi đông người và hô cứu.

Một vấn đề nhức nhối khác là bạo lực học đường, đặc biệt là nạn đánh hội đồng, cũng được đưa ra mổ xẻ. Các báo cáo viên phân tích nguyên nhân dẫn đến xích mích đôi khi rất nhỏ, từ chuyện ánh mắt nhìn nhau, cách ăn mặc cho đến sự ghen tị trong học tập. Lời khuyên của các chiến sĩ dành cho học sinh là giữ cái đầu lạnh. Một cá nhân, dù đã học võ, cũng không thể chống lại một đám đông và rất dễ dẫn đến thương tích nặng. Thay vì dùng lời lẽ thách thức hay lao vào đánh trả, học sinh cần khéo léo giải thích để hạ nhiệt đám đông, sau đó báo ngay cho thầy cô và gia đình.

Nếu rơi vào thế bị vây đánh không thể thoả hiệp, các chiến sĩ chỉ cho các em cách tự bảo vệ mạng sống. Vừa giao tiếp, học sinh vừa phải nhanh mắt quan sát tìm một bức tường hoặc gốc cây to để lùi về dựa lưng vào đó, ngăn nguy cơ bị đánh lén từ phía sau. Trong tình thế bị tấn công, cần cuộn người theo tư thế bào thai để che chắn đầu, bụng và hạ bộ. Cùng lúc đó, mắt phải quan sát tìm người có vóc dáng nhỏ nhất trong nhóm vây đánh, dùng chân đạp vào tường hoặc gốc cây lấy đà đẩy ngã người này để mở đường máu chạy thẳng vào nhà dân gần nhất kêu cứu.

Cảnh sát cơ động và Ban Giám hiệu nhà trường trao tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Ngoài ra, những kỹ năng sơ cứu thương tích thường gặp tại nhà cũng được lồng ghép. Các em được uốn nắn những thói quen sai lầm trong dân gian như bôi kem đánh răng hay mỡ trăn lên vết bỏng, thay vào đó là ngâm vết thương dưới vòi nước mát từ 20 đến 30 phút. Cách xử lý chảy máu cam bằng việc ngồi thẳng lưng, hơi cúi đầu về trước và bóp chặt hai cánh mũi trong 10 phút cũng được hướng dẫn tỉ mỉ.

Cuối buổi tuyên truyền, những cuốn cẩm nang nhỏ đã được các chiến sĩ Cảnh sát cơ động trao tận tay các em học sinh trên sân khấu. Lãnh dạo Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt trân trọng cảm ơn các đồng chí báo cáo viên thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an thành phố Hà Nội đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ của thầy trò trường Phương Liệt đã khép lại một tiết học ngoại khóa đầy ắp kiến thức thực tế...