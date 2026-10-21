Tiết học lịch sử đặc biệt của gần 2.300 học sinh TPHCM

Không diễn ra trong lớp học truyền thống, tiết học được tổ chức tại sân trường. Xuyên suốt tiết học, những đoạn phim tái hiện hành trình giải mã dấu tích dưới lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) sau gần 60 năm, được trình chiếu trên màn hình Led đã gây xúc động mạnh cho học sinh.

Qua những hình ảnh tư liệu, học sinh hiểu rõ hơn về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với sự kết hợp giữa dữ liệu lịch sử và công nghệ hiện đại. Trong đó, các lực lượng chức năng phân tích ảnh giải mật của Không quân Mỹ chụp ngày 12-2-1968 để xác định những rãnh đất mới đào; sử dụng công nghệ radar xuyên đất để định vị các hố chôn tập thể. Đặc biệt đó là những kỷ vật còn sót lại của các liệt sĩ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật như súng, đạn, võng, bút máy, hình ảnh…

Ngay trong đợt 1 của hành trình tìm kiếm, TPHCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Sáng ngày 14-10, lễ viếng và truy điệu trang trọng 731 liệt sĩ đã được TPHCM tổ chức và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Xúc động trước hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Nguyễn Hùng Khoa, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Bình, chia sẻ, tiết học giúp em hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình, hạnh phúc cho đất nước hôm nay.

“Những tiết học lịch sử trực quan, bước ra khỏi không gian lớp học, gắn với kiến thức và dòng chảy của đất nước, giúp chúng em thêm yêu môn lịch sử. Lịch sử không còn là những con số, dữ kiện khô khan mà trở nên hiện hữu, thể hiện sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó, chúng em ý thức hơn về trách nhiệm của người trẻ trong học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hùng Khoa bày tỏ.

Gần 2.300 học sinh Trường THPT Tân Bình xúc động với tiết học lịch sử đặc biệt

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Trợ lý Thanh niên Trường THPT Tân Bình, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm cho học sinh, Đoàn trường luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động, phong trào gắn với giáo dục lịch sử, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm và tìm hiểu thực tế.

“Trong mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện, việc giáo dục đạo đức, lối sống không chỉ là trách nhiệm của bộ phận chuyên môn mà cần sự chung tay của tổ chức Đoàn, khơi dậy trách nhiệm của người trẻ, thúc đẩy các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Với tiết học về hành trình 500 ngày đêm đi tìm đồng đội sẽ là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình đối với cả thầy và trò nhà trường, qua đó tiếp thêm động lực để mỗi thầy cô giáo cống hiến hết mình, xem việc giảng dạy và định hướng nhân cách cho thế hệ trẻ là một sứ mệnh cao cả…”, cô Hương chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết, nhà trường tổ chức tiết học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hành trình đưa những người con ưu tú của dân tộc trở về với quê hương, gia đình. Thông qua những hình ảnh và thông điệp ý nghĩa, tiết học giúp học sinh hiểu hơn về nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là cách đổi mới phương pháp giáo dục hiệu quả, góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống và ý thức trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ đánh dấu một cuộc trở về thiêng liêng mà còn mang lại niềm an ủi cho những gia đình mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều năm. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ nhà trường về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng những giá trị của cuộc sống hôm nay và tiếp nối truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc Việt Nam”, cô Nguyễn Thị Thảo nhấn mạnh.