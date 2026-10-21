Chương trình kết nối từ cơ sở cai nghiện ma túy đến các trường học. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Công an thành phố Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình "Tiết học GenZ mùa 2" với thông điệp "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn".

Với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”, chương trình kết nối từ cơ sở cai nghiện ma túy đến các trường học, đưa những câu chuyện về ước mơ dang dở, vấp ngã và khát vọng làm lại cuộc đời đến gần hơn với học sinh. Qua đó, các em hiểu rõ hơn hậu quả của ma túy, đồng thời nhận thức được giá trị của cơ hội học tập, sự tự do và trách nhiệm với tương lai.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: "Khép lại mùa 1 với thông điệp 'Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn', chúng ta đã cùng nhau gieo những hạt giống đầu tiên về ý thức sống an toàn. Hôm nay, tiếp nối chặng đường ấy, Tiết học GenZ mùa 2 trở lại với một góc nhìn sâu hơn, chân thật hơn dưới tên gọi: 'Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự tiết học tại Trường trung học phổ thông Đa Phúc. (Ảnh: Công an Hà Nội)

“Chuyến xe” lần này không chỉ dừng lại ở các lớp học thân quen mà mở ra một "Trạm kết nối" đặc biệt từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, đến các trạm: "sáng tạo", "bản lĩnh", "lan tỏa" tại các điểm cầu Trường trung học phổ thông Đa Phúc, Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Trường trung học cơ sở- Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và các trường học trên địa bàn thành phố qua các nền tảng trực tuyến.

Nhấn mạnh thông điệp tới học sinh, Đại tá Nguyễn Đức Long cho rằng, bản lĩnh tuổi trẻ không nằm ở việc thử sức với những điều nguy hại để khẳng định bản thân, mà thể hiện ở sự tỉnh táo, dũng cảm từ chối cám dỗ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, lực lượng công an khi gặp khó khăn. Mỗi học sinh cần ghi nhớ thông điệp: “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Đối với gia đình và nhà trường, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị tăng cường lắng nghe, thấu hiểu những thay đổi tâm lý của học sinh, kịp thời đồng hành, định hướng để các em tránh xa tệ nạn xã hội.

Với những người đang cai nghiện, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, quá khứ có thể có những vấp ngã, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay các anh, chị. Mỗi người cần nỗ lực vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời; gia đình, xã hội và lực lượng công an tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quá trình hòa nhập cộng đồng.

Các em học sinh tham gia các trò chơi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Với thời lượng 120 phút, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy. Thông qua những câu chuyện thực tế và hoạt động tương tác, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối những lời dụ dỗ và bảo vệ bản thân.

Thông qua hình thức kết nối nhiều điểm cầu, “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học. Chương trình đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an, ngành giáo dục, gia đình và xã hội trong trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức trò chơi thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy đồng thời tại 4 điểm cầu với 4 đội chơi. Các đội chơi đã lựa chọn các học sinh tham gia trả lời câu hỏi và nhận phần thưởng từ chương trình. Nội dung câu hỏi tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy.

Cùng với đó, Ban tổ chức còn tổ chức nội dung “lá thư gửi tương lai”, để học sinh viết lời nhắn cho bản thân trong 5 năm tới, chia sẻ ước mơ, lời hứa và sự đồng hành.