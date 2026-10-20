'Tiết học Gen Z' mùa 2 của CATP Hà Nội vào sáng mai 21-10: Chuyến xe lăn bánh lúc rạng sáng và bí ẩn cuộc gọi lúc 0h17 phút

Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 6000 lượt đăng ký, hơn 13.000 người sẽ tham gia Tiết học Gen Z mùa 2 của CATP

Tấm “Vé thông hành” đặc biệt

Còn nhớ vào cuối tháng 4/2026, chương trình “Tiết học Gen Z” mùa đầu tiên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức đã tạo nên một dấu ấn truyền thông mạnh mẽ khi thu hút hơn 1,3 triệu học sinh tại 100% các trường THCS, THPT trên toàn địa bàn thành phố tham gia và xác lập kỷ lục 4 triệu lượt xem trực tuyến.

Thành công ấy bắt nguồn từ tầm nhìn và sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Phát biểu định hướng ngay từ mùa đầu tiên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã nhấn mạnh rằng trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi từ không gian mạng đến ma túy núp bóng, thuốc lá điện tử, lực lượng Công an Thủ đô không chỉ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật mà phải là người bạn đồng hành, chủ động xây dựng “lá chắn thép” và thế trận an ninh học đường vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ.

Người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải dứt khoát thoát khỏi những trang giấy khô khan để trở thành kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu rằng pháp luật chính là hành lang bảo vệ tương lai của các em; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phải tiếp tục duy trì, đổi mới và nhân rộng mô hình “Tiết học Gen Z” với những chủ đề chuyên sâu, trực diện và sát thực tế hơn nữa nhằm xây dựng môi trường “Trường học không ma túy”.

Tiết học Gen Z mùa 2 do CATP ghi nhận con số kỷ lục người đăng ký tham gia trong thời gian ngắn

Hiện thực hóa chỉ đạo đó của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, từ 7h30 đến 9h30 thứ Tư, ngày 21/10/2026, Công an thành phố Hà Nội – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội chính thức đưa “Tiết học Gen Z” trở lại với mùa 2 mang chủ đề: “Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”.

Điều khiến dư luận, các thầy cô giáo và học sinh Thủ đô đặc biệt tò mò những ngày qua chính là tấm “Vé thông hành” mang sắc tím của chương trình. Thay vì tập trung tại một hội trường lớn giữa nội đô, lịch trình trên tấm vé ghi rõ thời điểm tập kết khởi hành là từ 5h45 sáng. Khi phố phường Hà Nội còn mờ sương, một chuyến xe buýt hai tầng đặc biệt sẽ đưa những cặp học sinh và phụ huynh rời trung tâm thành phố để di chuyển tới điểm cầu chính (“Trạm kết nối”) đặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tại xã Yên Bài, Hà Nội).

Từ không gian đặc biệt này, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với hàng nghìn học sinh tại 3 điểm cầu trường học gồm: Trường THPT Đa Phúc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội) và Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa, Hà Nội), đồng thời phát sóng trực tuyến tới màn hình các lớp học trên toàn thành phố.

Điều gì đang chờ đợi những học sinh và các bậc làm cha, làm mẹ khi bước xuống xe sau hành trình dài gần hai tiếng đồng hồ để bước qua cánh cổng sắt của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1? Và cảm xúc của những người trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời sẽ ra sao khi lần đầu tiên chứng kiến một “tiết học” không có phấn trắng bảng đen, mà chỉ có những câu chuyện đời thực được đánh đổi bằng nước mắt?

Không khí các điểm cẩu của trương trình Tiết học Gen Z mùa 2 do CATP tổ chức đang rất háo hức

Màn thực cảnh đang được rà soát kỹ tại điểm cầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, Hà Nội) trong sáng 20-10

Chuyến xe buýt 2 tầng đặc biệt đã sẵn sàng...

Những lát cắt nhói lòng...

Trước giờ G, một số khuôn hình tư liệu ngắn ngủi được ghi lại từ bên trong Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, Hà Nội) đã hé lộ phần nào lý do vì sao Ban Tổ chức quyết định chọn nơi đây làm điểm khởi đầu cho “Hành trình của những lựa chọn”.

Ẩn sau những dãy tường cao căng dây thép gai và những khung cửa sổ song sắt là những phận đời mà nếu không trực tiếp lắng nghe, nhiều người sẽ nghĩ rằng ma túy là một thứ gì đó rất xa xôi với con em mình. Trong chương trình sáng mai, lần đầu tiên khán giả và các em học sinh sẽ được nghe lời tự sự của một nữ học viên sinh năm 2011 – một cô bé mới tròn 15 tuổi.

Nỗi đau nào từ gia cảnh khốn khó, từ sự đổ vỡ của cha mẹ và những tổn thương của nạn bạo lực học đường đã đẩy một đứa trẻ 15 tuổi rời bỏ trường lớp để rồi trượt dài chỉ sau “một buổi chơi” cùng bạn bè? Và biến cố nghiệt ngã nào đã khiến cô bé bật khóc nức nở khi nhắc đến người mẹ ruột đã từ mặt mình, nhắc đến giọt nước mắt lặng thầm của người cha nghèo và lời hứa nghẹn đắng với đứa em nhỏ ở nhà: “Nín đi, chị sắp về rồi”?

Câu chuyện của cô bé 15 tuổi ấy không phải là nỗi xót xa duy nhất sẽ được kể trong sáng mai. Khán giả sẽ còn phải tự đặt câu hỏi trước trường hợp của một nam thanh niên từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc.

Tại sao một người trẻ có đầy đủ tri thức và tương lai rộng mở như vậy lại có thể đánh mất tất cả, rơi vào trạng thái mất kiểm soát để rồi làm tổn thương chính người vợ hết mực yêu thương mình chỉ vì hai chữ “ham vui”? Hay điều gì đã khiến một người phụ nữ từng đi cai nghiện tự nguyện lại một lần nữa gục ngã trước lời rủ rê của bạn bè, bỏ lại phía sau lưng người mẹ già yếu chỉ nặng vỏn vẹn 35kg cùng người anh trai bệnh tật nơi quê nhà không ai chăm sóc?

Giáo viên và các em học sinh đang chời đợi những câu chuyện trong Tiết học Gen Z mùa 2 diễn ra vào sáng mai 21-10

Đặc biệt, những thước phim ghi lại tại Khu thăm gặp Phân khu 2 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Ở nơi mà những người thân yêu chỉ cách nhau một gang tay nhưng không thể ôm lấy nhau vì tấm kính chắn ngăn cách, hai bàn tay áp chặt vào nhau qua lớp kính trong suốt cùng lời nhắn nhủ nghẹn ngào của người vợ trẻ về việc phải một mình chuyển đồ khi ký túc xá hết hạn tối hôm qua sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho một sự thật: khi một người sa chân vào ma túy, người chịu đựng nỗi đau lớn nhất luôn là những người thân đang mòn mỏi chờ đợi phía bên kia cánh cửa.

Toàn bộ câu chuyện đầy đủ của những nhân vật ấy, cùng cuộc đối thoại trực diện ngay trên sân khấu giữa các em học sinh với những học viên trẻ đang cai nghiện xoay quanh câu hỏi: “Nếu có một cỗ máy thời gian đưa bạn trở lại đúng ngày đầu tiên ấy, bạn sẽ nói gì với chính mình?” sẽ chỉ được mở ra khi chương trình chính thức lên sóng vào sáng mai.

Bí ẩn "Cuộc gọi lúc 0h17"

Không chỉ chạm đến cảm xúc bằng những nhân vật có thật, một trong những nội dung được Ban Tổ chức đầu tư công phu và giữ kín đến phút chót tại “Tiết học Gen Z” mùa 2 là hoạt cảnh thực cảnh tương tác mang tên “Cuộc gọi lúc 0h17’”.

Tại sao lại là 0 giờ 17 phút đêm? Kịch bản của phần trình diễn đặc biệt này được xây dựng như một lát cắt tâm lý sắc lạnh đặt không gian song song ngay trước mắt khán giả. Ở đó, những học sinh đang ngồi dưới sân khấu sẽ bắt gặp chính những áp lực quen thuộc của tuổi học trò, những cuộc tụ tập cùng bạn thân và lời thách thức tưởng chừng vô hại trước một ly trà sữa pha “nước vui” hay những viên “kẹo” đầy màu sắc: “Một lần thôi, có gì mà sợ?”.

Chuyện gì sẽ xảy ra chỉ ít phút sau câu nói “Một lần thôi” ấy? Khi một người bạn bất ngờ gục xuống và co giật, còn những người bạn đi cùng vì quá hoảng sợ trước nguy cơ bị người lớn phát hiện đã giằng co, liên tục bấm tắt những cuộc gọi đang đổ chuông dồn dập từ gia đình nạn nhân?

Và ở phía bên kia cuộc gọi lúc 0 giờ 17 phút đêm, trong căn phòng khách sáng đèn chờ con, cuộc đối thoại căng thẳng giữa người cha và người mẹ sẽ buộc tất cả các bậc phụ huynh theo dõi chương trình phải giật mình tự vấn.

Chương trình truyền hình trực tiếp và livestream “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”, diễn ra vào lúc 7h30 sáng mai, thứ Tư ngày 21/10/2026 trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội, các nền tảng số và hệ thống điểm cầu trường học trên toàn Thủ đô.

Phải chăng suốt bấy lâu nay, những câu hỏi quen thuộc mỗi ngày như “Hôm nay học mấy tiết?”, “Ăn cơm chưa?”, “Mấy giờ con về?” đã vô tình thay thế cho sự lắng nghe thực sự? Liệu có bao nhiêu bậc làm cha, làm mẹ đang rơi vào hoàn cảnh giống như lời thức tỉnh đau đớn trong vở diễn: “Có khi cả hai chúng ta đều ở cạnh con… ngay sát cạnh con… mà chẳng ai thật sự bên con cả. Mình chưa bao giờ thật sự hỏi con: Con có ổn không?”.

Kịch tính của hoạt cảnh sẽ được đẩy lên đỉnh điểm khi ngay giữa vài giây hoảng loạn quyết định số phận của người bạn thân, nhân vật nam sinh 18 tuổi bất ngờ phải đối diện với một phiên bản khác của chính mình ở tuổi 25 – một con người bước ra từ những cơn ảo giác kinh hoàng của ma túy tổng hợp và đang phải học cách “tập sống lại” từng ngày trong cơ sở cai nghiện.

Liệu ở hồi chuông điện thoại reo vang lần thứ ba lúc nửa đêm, người trẻ ấy sẽ chọn bỏ chạy để che giấu sai lầm, hay đủ dũng cảm nhấc máy nói ra sự thật để cứu lấy mạng sống của bạn mình trước khi quá muộn? Cái kết bỏ lửng trong tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ xa cùng những câu hỏi tương tác trực tiếp ngay tại hiện trường chắc chắn sẽ tạo nên những giây phút lặng đi vì xúc động.

Bên cạnh những trải nghiệm thực cảnh giàu tính nhân văn, trong chương trình sáng mai, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ trực tiếp công bố và hướng dẫn học sinh Thủ đô cách sử dụng một “lá chắn công nghệ” đặc biệt ngay trên điện thoại thông minh – một tính năng khẩn cấp cho phép gửi định vị GPS tức thì về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, đồng thời tự động chuyển màn hình điện thoại sang trạng thái tắt đen hoàn toàn để bí mật ghi âm, ghi hình làm bằng chứng bảo vệ an toàn tính mạng khi bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo.

Cùng với đó là sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, gương mặt truyền hình quen thuộc và một nghi thức tương tác số bất ngờ vào phút cuối nhằm kết nối hàng nghìn thông điệp của học sinh toàn thành phố.

Một quyết định sai lầm có thể chỉ bắt đầu từ vài giây tò mò, nhưng hậu quả có thể kéo dài cả thanh xuân. Điều gì sẽ thực sự diễn ra phía sau cánh cổng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 vào sáng mai? Và bức thông điệp nào từ “Cuộc gọi lúc 0h17’” sẽ khiến cả người trẻ lẫn các bậc phụ huynh phải thay đổi cách lắng nghe nhau?

Tất cả sẽ có trong chương trình truyền hình trực tiếp và livestream “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”, diễn ra vào lúc 7h30 sáng mai, thứ Tư ngày 21/10/2026 trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội, các nền tảng số và hệ thống điểm cầu trường học trên toàn Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật trực tiếp những hình ảnh và câu chuyện xúc động nhất từ hành trình đặc biệt này.