Chương trình là hành trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy dành cho học sinh các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự tại điểm cầu THCS&THPT Lương Thế Vinh

Với thời lượng 120 phút, “Tiết học Gen Z mùa 2” hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy. Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh việc hiểu đúng để lựa chọn đúng, rèn luyện bản lĩnh và chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết nối đồng thời tại 4 điểm cầu, mang tên những “trạm” trong hành trình của các lựa chọn.

“Trạm sáng tạo” đặt tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, là điểm cầu chính. Ba điểm cầu còn lại gồm: “Trạm kết nối” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, xã Yên Bài; “Trạm bản lĩnh” tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình; “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự tại điểm cầu Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội

Ca sĩ Hoàng Bách giao lưu cùng người cai nghiện tại “Trạm kết nối” ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội

Từ những không gian khác nhau, các điểm cầu cùng kết nối trong một tiết học chung, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với học sinh trên toàn thành phố. Mỗi tên gọi cũng gợi mở một thông điệp: kết nối để thấu hiểu, sáng tạo trong cách tiếp cận, bản lĩnh trước những lựa chọn và lan tỏa lối sống tích cực.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và các đại biểu tại điểm cầu trường THPT Đa Phúc

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội; tiếp sóng trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và Báo Điện tử An ninh Thủ đô.

Khán giả đồng thời có thể theo dõi livestream trên các fanpage: Thủ đô Hà Nội – Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tuổi trẻ Thủ đô và Báo An ninh Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và các đại biểu tham dự “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”

Tại các nhà trường trên địa bàn Hà Nội, học sinh được tổ chức tập trung theo dõi chương trình tại sân trường hoặc lớp học, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Báo Điện tử An ninh Thủ đô trân trọng mời bạn đọc theo dõi chương trình trực tiếp dưới đây, cùng lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng – Lựa chọn đúng – Sống không ma túy”.

(Tiếp tục cập nhật...)