Tiết học Gen Z lan tỏa thông điệp trường học an toàn, lành mạnh

Học sinh hào hứng giao lưu với MC cùng các các nghệ sĩ tại chương trình.

Sáng 21/10, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” kết nối đồng thời 4 điểm cầu tại Hà Nội, truyền tải thông điệp “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy” tới học sinh.

Không thử ma túy dù chỉ một lần

Chương trình được tổ chức tại 4 địa điểm, tương ứng với 4 trạm trong hành trình của những lựa chọn. Trong đó, “Trạm sáng tạo” tại Trường THPT Đa Phúc (xã Sóc Sơn), là điểm cầu chính; “Trạm kết nối” đặt tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội (xã Yên Bài); “Trạm bản lĩnh” tại Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) và “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa).

Với thời lượng 120 phút, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy. Thông qua những câu chuyện thực tế và hoạt động tương tác, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối những lời dụ dỗ và bảo vệ bản thân.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, tiếp nối mùa 1 với thông điệp “Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn”, mùa 2 tập trung vào những câu chuyện thực tế, giúp học sinh nhận diện ranh giới giữa lựa chọn đúng đắn và những cám dỗ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”, chương trình kết nối từ cơ sở cai nghiện ma túy đến các trường học, đưa những câu chuyện về ước mơ dang dở, vấp ngã và khát vọng làm lại cuộc đời đến gần hơn với học sinh. Qua đó, các em hiểu rõ hơn hậu quả của ma túy, đồng thời nhận thức được giá trị của cơ hội học tập, sự tự do và trách nhiệm với tương lai.

Nhấn mạnh thông điệp tới học sinh, Đại tá Nguyễn Đức Long cho rằng, bản lĩnh tuổi trẻ không nằm ở việc thử sức với những điều nguy hại để khẳng định bản thân, mà thể hiện ở sự tỉnh táo, dũng cảm từ chối cám dỗ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, lực lượng công an khi gặp khó khăn. Mỗi học sinh cần ghi nhớ thông điệp: “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Đối với gia đình và nhà trường, ông đề nghị tăng cường lắng nghe, thấu hiểu những thay đổi tâm lý của học sinh, kịp thời đồng hành, định hướng để các em tránh xa tệ nạn xã hội.

Với những người đang cai nghiện, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, quá khứ có thể có những vấp ngã, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay các anh, chị. Mỗi người cần nỗ lực vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời; gia đình, xã hội và lực lượng công an tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quá trình hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ công an hướng dẫn, trang bị cho học sinh thêm kiến thức phòng chống ma túy.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phòng, chống ma túy trong học đường và cộng đồng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, gia đình, nhà trường và người dân. Đây là trách nhiệm chung nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

Chung tay xây dựng trường học an toàn

Tại điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa), học sinh hào hứng tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi và tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến ma túy. Hình thức tương tác trực tiếp giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Cô Vũ Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A, cho biết, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cần sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục học sinh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, theo cô Phương Anh, các hình thức tuyên truyền thông thường đôi khi còn khô khan, chưa tạo được sự hào hứng và sức lan tỏa như mong muốn. “Tôi thấy sức lan tỏa của chương trình rất lớn, học sinh hào hứng tham gia, chủ động theo dõi và tương tác với các nội dung được truyền tải”, cô Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Bên cạnh các chương trình ngoại khóa, nhà trường lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật trong giờ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giao lưu, tiểu phẩm tuyên truyền và bài giảng của giáo viên. Các hình thức truyền thông trực quan tại khu vực dành cho học sinh cũng được chú trọng, giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức.

Cô Phương Anh mong muốn những hoạt động tương tự tiếp tục được tổ chức trong các năm học tiếp theo, góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan báo chí, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống ma túy, bảo vệ thế hệ trẻ.

Giáo viên và các nghệ sĩ hào hứng tham gia giao lưu.

Từ góc nhìn của học sinh, em Dương Bảo Hân, lớp 10QT1, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A nhận định, chương trình có ý nghĩa thiết thực, nhất là với lứa tuổi đang hình thành nhận thức, nhân cách và định hướng tương lai.

“Sau khi tham gia chương trình, em nhận ra bản thân cần hiểu rõ những hành vi nào đúng, hành vi nào sai để có lựa chọn phù hợp. Từ đó, mỗi người có thể chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội, không để bản thân sa ngã và từng bước xây dựng hành trình hướng tới tương lai tốt đẹp”, Bảo Hân chia sẻ.

Theo nữ sinh, trước sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới và những phương thức tiếp cận đa dạng, học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ gia đình, nhà trường và các nguồn đáng tin cậy. Kiến thức sẽ giúp các em nâng cao cảnh giác, nhận diện nguy cơ và tỉnh táo trước những lời mời gọi, dụ dỗ.

Học sinh với thông điệp "nói không" với ma túy và các loại chất kích thích.

Thông qua hình thức kết nối nhiều điểm cầu, “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học. Chương trình đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an, ngành Giáo dục, gia đình và xã hội trong trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.