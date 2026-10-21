Tiết học Gen Z: Bản lĩnh là biết nói không với ma túy

Sự kiện được tổ chức tại 4 điểm cầu gồm: Trạm kết nối tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, xã Yên Bài, Hà Nội với 300 học sinh và 300 phụ huynh, giáo viên tham gia.

Trạm sáng tạo tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, Hà Nội với 2.015 học sinh tham gia. Trạm bản lĩnh tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Hà Nội với 1.100 học sinh tham gia.

Trạm lan tỏa tại Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa với 2.035 học sinh tham gia.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Trường THPT Đa Phúc. Ảnh: Công Phương

Tham dự chương trình tại Trường THPT Đa Phúc có Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trương Văn Hồng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Nho Huy; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và xã Sóc Sơn, Trường THPT Đa Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự tại "Trạm lan tỏa" Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A. Ảnh: PV

Tham dự tại các điểm cầu có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị tổ chức, trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Công Phương

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội. Công an thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình "Tiết học GenZ mùa 2" với thông điệp "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn".

“Chuyến xe” lần này không chỉ dừng lại ở các lớp học thân quen mà mở ra một "Trạm kết nối" đặc biệt từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, đến các trạm: "sáng tạo", "bản lĩnh", "lan tỏa" tại các điểm cầu trường THPT Đa Phúc, THPT Phan Đình Phùng, THCS - THPT Lương Thế Vinh và các trường học trên địa bàn thành phố qua các nền tảng trực tuyến.

Học sinh chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: PV

Ở "Trạm kết nối", Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, chương trình sẽ cùng nhau lắng nghe nhịp đập của những câu chuyện có thật. Ở đó, có những ước mơ dang dở, có những nốt trầm nghẹn ngào của những người đã vấp ngã và có cả lời khát khao da diết "con muốn có cơ hội đi học lần nữa"… Đó không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là lời cảnh tỉnh chạm sâu vào lòng người về ranh giới mong manh giữa đúng - sai, giữa bình yên và giông bão trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.

Các học sinh được nghe chia sẻ của cô gái 15 tuổi, đang cai nghiện ma tuý. Ảnh: Công Phương

“Chuyến xe hôm nay đưa các cháu đến với thực tế của Cơ sở cai nghiện để mong các cháu trân trọng về sự tự do và giá trị của những ngày tháng đang được đến trường. Chú mong các cháu hiểu rằng: bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” để bảo vệ bản thân và tương lai của mình”, Đại tá Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Long gửi gắm đến các cháu học sinh, bản lĩnh Gen Z chính là sự tỉnh táo. Hãy dừng lại trước những cám dỗ, hãy dũng cảm từ chối những lời mời gọi nguy hiểm. Khi cảm thấy hoang mang hay gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến bố, mẹ, các thầy cô giáo, các cô, Công an. Hãy luôn ghi nhớ "Không thử ma túy dù chỉ một lần".

Các nghệ sĩ giao lưu tại chương trình

Với các bậc phụ huynh và quý thầy cô, hãy luôn là "trạm dừng an toàn", là điểm tựa lắng nghe và thấu hiểu những thay đổi tâm lý dù là nhỏ nhất của các con. Sự đồng hành kiên nhẫn, yêu thương và định hướng đúng đắn của gia đình, nhà trường chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ các cháu trước sóng gió của cuộc đời.

“Với các anh, chị học viên, quá khứ có thể có những vấp ngã, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay các anh, chị. Hãy dũng cảm nhìn lại chặng đường đã qua, coi đó là bài học để làm động lực đứng dậy mạnh mẽ hơn, xã hội, gia đình và lực lượng công an luôn mở rộng vòng tay, không quay lưng với các anh, các chị, sẵn sàng đồng hành giúp các anh, chị hòa nhập với xã hội, làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng”, Đại tá Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Đồng thời cho rằng, với các Sở, Ban, ngành thành phố, công tác phòng, chống ma túy học đường nói riêng, phòng, chống ma túy nói chung không là trăn trở riêng của một ngành, mà cần có sự chung tay, đồng hành của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, đó là trách nhiệm tình thương và sứ mệnh của toàn xã hội. “Công an thành phố mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã, phường không ma tuý”, Đại tá Nguyễn Đức Long nói.

Phóng sự do Ban tổ chức thực hiện về người phụ nữ đi cai nghiện ma tuý và cảm thấy ân hận khi mẹ già ở quê không ai chăm sóc. Ảnh: Công Phương

Tại chương trình, Ban tổ chức đã phát phóng sự về hình ảnh dãy tường cao căng dây thép gai và những khung cửa sổ với song sắt của cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Trong chương trình, khán giả và các học sinh đã được nghe lời tự sự của một nữ học viên sinh năm 2011 – một cô bé mới tròn 15 tuổi.

Nỗi đau từ gia cảnh khốn khó, từ sự đổ vỡ của cha mẹ và những tổn thương của nạn bạo lực học đường đã đẩy một đứa trẻ 15 tuổi rời bỏ trường lớp để rồi trượt dài chỉ sau “một buổi chơi” cùng bạn bè? Và sự chia sẻ nghẹn ngào khi cô bị chính mẹ đẻ mình từ mặt, giọt nước mắt lặng thầm của người cha nghèo và lời hứa nghẹn đắng với đứa em nhỏ ở nhà: “Nín đi, chị sắp về rồi”?

Các học sinh có những trải nghiệm thú vị từ chương trình. Ảnh: PV

Câu chuyện của cô bé 15 tuổi cùng một số câu chuyện khác tại chương trình đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Hình ảnh người thân ở trước mặt mà không thể cầm tay, ôm lấy nhau mà đành “chạm” qua tấm kính ngăn cách. Hai bàn tay áp chặt vào nhau qua lớp kính trong suốt cùng lời nhắn nhủ nghẹn ngào của người vợ trẻ về việc phải một mình chuyển đồ khi ký túc xá hết hạn đã minh chứng rõ ràng nhất cho một sự thật: Khi một người sa chân vào ma túy, người chịu đựng nỗi đau lớn nhất luôn là những người thân đang mòn mỏi chờ đợi phía bên kia cánh cửa.

Ban tổ chức trao quà cho thành viên đội chơi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tại điểm Trường THPT Đa Phúc. Ảnh: Công Phương

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức trò chơi thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy đồng thời tại 4 điểm cầu với 4 đội chơi. Các đội chơi đã lựa chọn các học sinh tham gia trả lời câu hỏi và nhận phần thưởng từ chương trình. Nội dung câu hỏi tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy.

Cùng với đó, Ban tổ chức còn tổ chức nội dung “lá thư gửi tương lai”, để cho học sinh viết lời nhắn cho bản thân trong 5 năm tới, chia sẻ ước mơ, lời hứa và sự đồng hành.

Các em học sinh checkin tại chương trình

Trước đó, vào cuối tháng 4-2026, chương trình “Tiết học Gen Z” mùa đầu tiên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức đã tạo nên một dấu ấn truyền thông mạnh mẽ khi thu hút hơn 1,3 triệu học sinh tại 100% các trường THCS, THPT trên toàn địa bàn thành phố tham gia và xác lập kỷ lục 4 triệu lượt xem trực tuyến.

Thành công ấy bắt nguồn từ tầm nhìn và sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A

5h45 ngày 21-10, những chuyến xe buýt hai tầng mang biểu trưng “Tiết học Gen Z” lăn bánh. Trên xe là hơn 600 học sinh của nhiều trường trong thành phố, đi cùng thầy cô và cha mẹ. Điểm đến không phải bảo tàng hay khu vui chơi mà là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, ở xã Yên Bài, Hà Nội. Tại điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A, nhiều học sinh đã hào hứng tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật và những vấn đề liên quan đến ma túy. Không khí tương tác sôi nổi góp phần đưa các nội dung tuyên truyền đến gần hơn với học sinh, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, dễ nhớ và có thể vận dụng vào thực tiễn.