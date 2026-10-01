Tiết học biên cương nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

Dưới cột cờ Lũng Pô, nơi sông Hồng chảy vào đất Việt, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung tham gia “Tiết học biên cương”.

Với con em đồng bào dân tộc thiểu số đang học tập tại ngôi trường nội trú vừa hoàn thành, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư, "Tiết học biên cương" giúp gắn kiến thức trên lớp với thực tế địa bàn nơi các em sinh sống. Trong sắc màu trang phục dân tộc, các em chăm chú nghe giới thiệu về biên giới quê hương.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Đồn Biên phòng A Mú Sung và nhà trường nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh.

Đội mẫu thực hành phổ biến nhiệm vụ trước khi tuần tra, giới thiệu với học sinh về công tác chuẩn bị và tổ chức tuần tra của Bộ đội Biên phòng.

Bộ đội thực hành kiểm tra vũ khí trong phần giới thiệu công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến tuần tra biên giới.

Bên mô hình cột mốc 92(1), cán bộ, chiến sĩ thực hành các bước tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới.

Học sinh dõi theo Bộ đội Biên phòng thực hành bên mô hình cột mốc. Bài học về bảo vệ biên giới được truyền đạt qua từng động tác cụ thể.

Trực tiếp truyền đạt nội dung tiết học, Trung tá Bùi Trung Thành - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết, bài giảng được chuẩn bị phù hợp với học sinh, kết hợp giải thích với giáo dục trực quan. Phần thực hành tuần tra, kiểm tra cột mốc được tổ chức theo hoạt động thường ngày của Bộ đội Biên phòng, giúp các em hiểu hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới mà cán bộ, chiến sĩ thực hiện ngày đêm.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tận tình chỉnh bàn tay, tư thế chào cho học sinh.

Dưới cột cờ Lũng Pô, cán bộ Bộ đội Biên phòng trò chuyện cùng học sinh trong buổi học ngoại khóa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, thầy cô giáo và học sinh trang trọng hướng về lá cờ Tổ quốc trong lễ chào cờ tại Lũng Pô.

Lễ chào cờ dưới cột cờ Lũng Pô khép lại “Tiết học biên cương”, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, bảo vệ biên giới cho học sinh.