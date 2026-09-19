'Tiết học biên cương' khơi dậy trách nhiệm thiêng liêng

Quang cảnh "tiết học biên cương". (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự có đồng chí Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, xã Mường Lát và đại diện các lực lượng ở khu vực biên giới nước bạn Lào.

Các đại biểu tham dự tiết học. (Ảnh: Mai Luận)

Xã Mường Lát có 23,292km đường biên giới tiếp giáp xã Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cùng 9 cột mốc quốc giới. Trên bước đường xây dựng, trưởng thành, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn luôn thắt chặt quan hệ đối ngoại, cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, nhân dân hai bên khu vực biên giới thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học, thường xuyên tổ chức “Tiết học biên cương” tại khu vực Mốc quốc giới 281, Trạm Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn.

Học sinh trải nghiệm tại Cột mốc 281. (Ảnh:Mai Luận)

Tham dự “Tiết học biên cương” lần này, các học sinh được nghe Thiếu tá Biên phòng Nguyễn Chí Tôn thuyết giảng về biên giới quốc gia, ý nghĩa của đường biên, mốc quốc giới; giới thiệu Cột mốc 281, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Các học sinh tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ kiến thức, hiểu biết của mình về biên giới, cột mốc; được xem Bộ đội Biên phòng thực hành hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới, cột mốc và trải nghiệm, tham gia bảo vệ, giữ gìn cột mốc.

Hà Lan Phương đang theo học lớp 9, Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Lát chia sẻ: Tham dự tiết học, em hiểu biết thêm về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong tham gia bảo vệ cột mốc, cọc dấu, không xâm canh, xuất, nhập biên giới trái phép, giữ gìn tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị.

Học sinh phát biểu, trao đổi tại tiết học. (Ảnh: Mai Luận)

Với nội dung bài giảng “Biên cương trong trái tim em” cùng những “tiết học biên cương” thường được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức ngoài thực địa góp phần giáo dục, phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, định hình ý thức, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật, tham gia giữ gìn, bảo vệ cột mốc, cọc dấu, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lát, Mai Xuân Giang trao đổi: Nhiều năm qua, những “Tiết học biên cương” được tích hợp trong chương trình giáo dục kiến thức địa phương, đặc biệt là hoạt động giảng dạy tại khu vực biên giới, cột mốc, tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm thực tế sinh động. Qua đó, giúp học sinh hiểu biết thêm, nâng cao nhận thức về Luật biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, hệ thống đường biên, mốc quốc giới và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, truyền thống của Bộ đội Biên phòng, nhất là xác định cho mình hành động đúng cùng động cơ phấn đấu, vươn lên trong học tập, rèn luyện.