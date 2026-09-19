Tiết học biên cương giữa núi rừng Mường Lát

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho học sinh vùng cao Mường Lát.

"Tiết học biên cương" được tổ chức tại cột mốc quốc giới 281, với sự tham gia của 50 học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lát (điểm trường Tén Tằn).

Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn truyền đạt kiến thức về đường biên, mốc giới cho học sinh.

Sáng sớm, tại khu vực cột mốc quốc giới 281, 50 học sinh tiêu biểu Trường Tiểu học và THCS Mường Lát (điểm trường Tén Tằn) háo hức tham gia một tiết học đặc biệt. Không có bảng đen, phấn trắng, bài học về biên giới được mở ra ngay giữa không gian núi rừng biên cương.

Tham dự tiết học có lãnh đạo Cục Chính trị (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương và đại diện Trạm Công an Xổm Vẳng (tỉnh Houaphanh, Lào).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn thực hành quy trình tuần tra, cảnh giới, bảo vệ mốc giới trong “Tiết học biên cương”.

Học sinh trải nghiệm lau cột mốc quốc giới 281 dưới sự hướng dẫn của cán bộ biên phòng.

Trực tiếp đứng lớp, Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn giới thiệu những kiến thức cơ bản về đường biên, mốc giới và các quy định pháp luật liên quan. Với phương pháp giảng giải song ngữ Việt - Lào, những nội dung vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu. Đứng trước cột mốc quốc giới 281, các em được tận mắt quan sát dấu mốc phân định chủ quyền lãnh thổ. Qua lời giới thiệu của cán bộ biên phòng, các em biết Đồn biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn được giao quản lý hơn 23km đường biên giới với 9 cột mốc.

Không khí tiết học trở nên sôi nổi khi cán bộ biên phòng đặt câu hỏi: “Khi phát hiện mốc giới bị xâm phạm, các em sẽ làm gì?”. Nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên. Một học sinh dõng dạc trả lời: “Phải báo ngay cho các chú bộ đội biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân xã ạ”.

Không chỉ nghe giảng, các em còn được quan sát tổ tuần tra vũ trang do Đại úy Nguyễn Huy Hùng chỉ huy thực hành quy trình tuần tra, cảnh giới và bảo vệ mốc giới; thị phạm thao tác kiểm tra thông số kỹ thuật, độ nguyên trạng của cột mốc và thực hiện nghi thức chào mốc.

Những đôi tay nhỏ cẩn trọng lau từng dòng chữ trên cột mốc, hiểu hơn ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ.

Học sinh xã Mường Lát hào hứng trả lời câu hỏi của cán bộ biên phòng về xử trí khi phát hiện mốc giới bị xâm phạm.

Đặc biệt, các “chiến sĩ nhí” được trực tiếp tham gia lau dọn cột mốc quốc giới. Từng động tác được thực hiện cẩn trọng theo hướng dẫn của cán bộ biên phòng. Qua trải nghiệm thực tế, bài học về chủ quyền lãnh thổ không còn là những khái niệm xa xôi trong sách vở. Hình ảnh người lính quân hàm xanh, cột mốc quốc giới và đường biên trở thành những hình ảnh cụ thể, gần gũi trong nhận thức của các em.

“Tiết học biên cương” kết thúc, nhưng những điều các em được nghe, được thấy và trực tiếp trải nghiệm sẽ tiếp tục được vun đắp thành tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với biên giới quốc gia.