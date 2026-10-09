Tiết Cương tiết lộ lý do không đưa vợ kém 26 tuổi sang Mỹ

Mới đây, diễn viên Tiết Cương chia sẻ hành trình trở lại Mỹ sau 8 năm, đồng thời tiết lộ lý do chưa đưa vợ con đi cùng. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, nam nghệ sĩ cho biết chuyến đi lần này kết hợp tham quan và thăm em gái đang sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, bà xã Ngọc Thưởng và con trai chưa thể đồng hành cùng anh.

Tiết Cương chia sẻ: “Lần này thì vợ con tôi chưa đi cùng được. Để lần sau tôi sẽ làm visa để vợ con tôi cùng đồng hành với tôi”. Nam diễn viên cũng cho biết trước đây anh từng làm visa Mỹ nhưng chưa thực hiện chuyến đi. Do thời hạn visa được cấp trước đó đã qua, anh phải phỏng vấn lại và may mắn hoàn tất thủ tục thuận lợi nhờ có người thân hỗ trợ.

Tiết Cương đang có chuyến đi Mỹ khoảng 3 tuần.

Đặt chân tới New York, Tiết Cương được một người bạn Việt kiều đón tại sân bay và cho ở nhờ. Sau nhiều năm mới trở lại Mỹ, nam nghệ sĩ không khỏi bất ngờ trước những thay đổi trong đời sống, đặc biệt là sự phổ biến của xe điện tự lái. Anh kể người bạn sử dụng chiếc xe trị giá khoảng 60.000 USD, tương đương khoảng 1,56 tỷ đồng nếu tính theo tỷ giá 26.000 đồng/USD.

Không chỉ được bạn bè đón tiếp chu đáo, Tiết Cương còn thưởng thức nhiều món ăn quen thuộc như phở bò, tôm hùm và hàu. Nam diễn viên hào hứng kể về bữa ăn giữa đêm tại Mỹ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước khẩu phần lớn và hương vị món ăn. Những chia sẻ đời thường này mang đến cho khán giả góc nhìn gần gũi về chuyến đi của anh.

Tiết Cương và vợ trẻ Ngọc Thưởng.

Sau khi kết hôn với Ngọc Thưởng vào năm 2022, Tiết Cương dần thay đổi nhịp sống, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bà xã kém anh 26 tuổi, cả hai có chung sở thích tận hưởng cuộc sống miền quê và khám phá ẩm thực, văn hóa ở nhiều địa phương. Năm 2025, vợ chồng nam diễn viên đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống gia đình.

Hiện tại, Tiết Cương cùng vợ con sinh sống tại Tây Ninh, trong căn nhà được cải tạo từ nhà cấp bốn. Thay vì thường xuyên xuất hiện trong các dự án giải trí như trước, anh tập trung làm nội dung trên YouTube, chia sẻ trải nghiệm ăn uống, du lịch và những câu chuyện đời thường. Cuộc sống giản dị của gia đình nam diễn viên cũng là chủ đề được khán giả quan tâm.

Tiết Cương từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Về sự nghiệp, Tiết Cương từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim truyền hình. Đặc biệt, vai luật sư Trọng trong Hướng nghiệp giúp anh ghi dấu ấn với khán giả. Nam diễn viên còn tham gia các tác phẩm như Mùi ngò gai và Vật chứng mong manh, đồng thời hoạt động ở sân khấu, làm MC và đạo diễn một số vở kịch, tiểu phẩm truyền hình.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tiết Cương từng góp mặt trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải. Sau tác phẩm này, anh chưa có nhiều cơ hội trở lại màn ảnh rộng, chủ yếu chuyển sang thực hiện video và các nội dung trực tuyến.

Chuyến đi Mỹ lần này đánh dấu dịp Tiết Cương trở lại xứ sở cờ hoa sau 8 năm, đồng thời thăm người thân và gặp gỡ bạn bè. Nam diễn viên cho biết sẽ chuẩn bị thủ tục để vợ con có thể đồng hành trong chuyến đi tiếp theo, trong khi hiện tại anh vẫn dành phần lớn thời gian cho cuộc sống gia đình và công việc sáng tạo nội dung tại quê nhà.