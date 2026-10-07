Tiết Cương hội ngộ Hồng Đào ở Mỹ

Mới đây, Tiết Cương chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ nghệ sĩ Hồng Đào tại Mỹ. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh cả hai dùng bữa trong không khí thân mật, kèm lời nhắn: “Về Cali gặp chị yêu Idol từ lúc nhỏ của Tiết Cương, chị Hồng Đào cũng nói là rất thích xem tiểu phẩm hài cua gái của Tiết Cương kk. Rất thương quý chị”.

Diễn viên Tiết Cương gặp gỡ Hồng Đào tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Cuộc gặp gỡ nhận được sự chú ý bởi Tiết Cương và Hồng Đào đều là những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Trong khi Hồng Đào thuộc thế hệ nghệ sĩ đi trước, Tiết Cương trưởng thành từ sân khấu và được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn hài, truyền hình.

Trước đây, Tiết Cương từng chia sẻ Hồng Đào là một trong những nghệ sĩ anh ngưỡng mộ từ những ngày đầu bước vào nghề. Khi còn trẻ, anh có cơ hội nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động sân khấu và xem họ như những hình mẫu để học hỏi. Hồng Đào cũng là gương mặt thuộc thế hệ đàn chị mà nam diễn viên dành nhiều tình cảm.

Đáng chú ý, trong lần hội ngộ này, Tiết Cương tiết lộ Hồng Đào cũng yêu thích những tiểu phẩm hài của anh. Chi tiết này cho thấy sự trân trọng giữa hai nghệ sĩ dù họ thuộc hai thế hệ khác nhau. Cách Tiết Cương gọi Hồng Đào là “chị yêu”, đồng thời nhắc đến việc từng xem đàn chị như thần tượng, cũng phần nào thể hiện tình cảm đặc biệt anh dành cho nữ nghệ sĩ.

Diễn viên Tiết Cương ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm Tiết Cương đang có chuyến đi Mỹ kéo dài khoảng ba tuần. Trước khi lên đường, nam diễn viên đưa vợ và con trai về quê ngoại để gia đình thuận tiện sinh hoạt trong thời gian anh vắng nhà. Anh cũng chia sẻ đây là lần trở lại Mỹ sau khoảng tám năm.

Trong khi đó, Hồng Đào cũng trở lại Mỹ sau thời gian ở Việt Nam để tham gia các hoạt động quảng bá cho phim Lên Hương. Tác phẩm do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, trong đó Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình và chính thức phát hành tại Việt Nam từ tháng 9/2026.

Sau hành trình tại Việt Nam, Lên Hương tiếp tục mở rộng thị trường sang Mỹ với tên quốc tế Luck for Sale, dự kiến khởi chiếu từ ngày 9/10. Đây cũng là dịp để Hồng Đào tiếp tục đồng hành cùng tác phẩm tại thị trường mà cô đã có nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật.

Màn hội ngộ giữa Tiết Cương và Hồng Đào vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai đồng nghiệp mà còn gợi nhắc mối duyên đặc biệt giữa một nghệ sĩ trẻ từng xem đàn chị là thần tượng và người nghệ sĩ được chính đàn em dành nhiều tình cảm, sự ngưỡng mộ.